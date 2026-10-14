هدفگذاری رسیدن به سرانه ۶.۱ مترمربع آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری در بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در استان اردبیل اظهار کرد: خیرینی که با تمام وجود خود در امر مقدس مدرسه سازی حاضر هستند اقدامی بی بدیل را آغاز کرده اند که این حرکت آنها در حافظه تاریخی و هویتی ایرانیان ماندگار خواهد بود.

وی از خیرین به عنوان سرمایه های عظیم اجتماعی ایران یاد کرد و گفت: خیرین در کنار سیاست دولت چهاردهم و رویکرد عدالت، کیفیت و هویت اقدامی بی نظیر را در مسیر توسعه عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت آغاز کردند تا در ایران اسلامی بهترین فضای آموزشی و تربیتی برای تحصیل نسل آینده فراهم آید.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از نگاه عمیق رئیس جمهور به حوزه آموزش و پرورش و حمایت های همه جانبه بیان کرد: در تحقق اهداف نهضت عدالت توسعه فضاهای آموزشی بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار شده تا همه گزینه های مطلوب در فرآیند ساخت، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

جعفری ادامه داد: دانشمندان و مفاخر این کشور از دل مدرسه بیرون آمده اند و مدرسه کانون تحول جدی است و ما نیاز داریم تا بهترین زیرساخت را در توسعه و بالندگی علم و دانش فراهم آوریم.

وی اضافه کرد: کاری که خیرین در امر مدرسه سازی انجام می دهند با هیچ تجلیل و پاسداشتی قابل جبران نیست و حرکت آنها سرمایه گذاری عظیم در مسیر رشد و تعالی نسل های آینده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش توانایی را در سایه دانایی راهگشا در مسیر حرکت ملت ایران برای رسیدن به نقطه مطلوب هویتی و تمدنی اعلام کرد و گفت: بر همین اساس از سال گذشته ساخت ۷ هزار و ۹۵۰ پروژه در کشور شروع شد تا ما بتوانیم سرانه فضای آموزشی کشور را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۶.۱ مترمربع برسانیم.

جعفری افزود: در گام اول دو هزار و ۴۷ پروژه افتتاح شد و قرار است در گام دوم نیز ۲ هزار و ۳۰۱ پروژه به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرانه آموزشی کشور ۵.۵۹ مترمربع است که با حرکت شروع شده امیدواریم تا پایان برنامه هفتم توسعه به هدفگذاری مناسب و مطلوب دست پیدا کنیم.