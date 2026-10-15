به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی کودک، روز پنج شنبه جشن بزرگ «فضانوردان کوچک» با حضور یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان و دانش‌آموزان در خرم‌آباد برگزار شد.

امور سینمایی حوزه هنری استان لرستان به مناسبت هفته ملی کودک، این مراسم را با هدف ایجاد فضایی فرهنگی و تربیتی برای کودکان و دانش‌آموزان برگزار کرد.

محور اصلی این برنامه، نمایش فیلم سینمایی «سفینه نجات» بود که در قالب برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان به نمایش درآمد.

برگزاری این جشن در راستای توجه به نیازهای فرهنگی و تربیتی کودکان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در برنامه‌های فرهنگی و سینمایی انجام شد.