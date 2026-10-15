به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی، ظهر پنج شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال افزایش بارندگی‌ها در سال زراعی جاری تحت تأثیر پدیده «ال‌نینو»، بر ضرورت مدیریت زمان کشت محصولات پاییزه، به‌ویژه گندم و جو، تأکید کرد.

وی اظهار داشت: در شرایطی که احتمال فعالیت سامانه‌های بارشی و افزایش بارندگی‌ها وجود دارد، تصمیم‌گیری درباره تاریخ کاشت گندم اهمیت ویژه‌ای دارد و کشاورزان باید با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و وضعیت زمین، زمان مناسبی را برای آغاز عملیات کشت انتخاب کنند.

محدوده زمانی بهینه؛ راهبرد اصلی کشت در شرایط ال‌نینو

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی با تأکید بر اینکه راهبرد کلیدی در شرایط اقلیمی پیش‌رو، بهره‌گیری از «محدوده زمانی بهینه کاشت» است، افزود: کشاورزان باید پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت هواشناسی را به‌طور مستمر دنبال کنند و تاریخ نهایی کاشت را بر اساس وضعیت رطوبتی خاک، شرایط مزرعه و احتمال وقوع سامانه‌های بارشی تنظیم کنند.

خادمی بیان کرد: انتخاب زمان مناسب کشت، نقش مهمی در استقرار مطلوب بوته‌ها، افزایش درصد سبزشدن بذر و فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد اولیه گیاه دارد؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره زمان کاشت نباید صرفاً بر اساس تقویم زراعی انجام شود، بلکه شرایط واقعی زمین و وضعیت جوی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

خطر بارندگی شدید برای مزارع با زهکشی ضعیف

وی با هشدار نسبت به خطرات کاشت پیش از وقوع بارندگی‌های سیل‌آسا تصریح کرد: در زمین‌هایی با خاک سنگین و رسی که از زهکشی مناسبی برخوردار نیستند، بارندگی شدید بلافاصله پس از کاشت می‌تواند مشکلاتی برای جوانه‌زنی و استقرار گیاه ایجاد کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی توضیح داد: در چنین شرایطی، اشباع بستر بذر از آب، کاهش اکسیژن موجود در خاک و تشکیل سله سطحی می‌تواند مانع سبزشدن مناسب بذرها شود و در نهایت، کاهش درصد جوانه‌زنی و استقرار غیریکنواخت بوته‌ها را به دنبال داشته باشد.

خادمی ادامه داد: در مزارعی که احتمال آب‌گرفتگی یا بارندگی شدید در آنها وجود دارد، توصیه می‌شود عملیات کاشت تا عبور سامانه بارشی و رسیدن خاک به شرایط مناسب به تعویق بیفتد. بااین‌حال، این تصمیم باید با توجه به وضعیت هر مزرعه و با هدف جلوگیری از خسارت‌های احتمالی اتخاذ شود.

تأخیر بیش از حد در کاشت نیز عملکرد محصول را کاهش می‌دهد

وی در عین حال نسبت به پیامدهای تأخیر بیش از حد در کشت هشدار داد و گفت: مدیریت شرایط ناشی از پدیده ال‌نینو نباید به خروج از محدوده زمانی بهینه کاشت منجر شود؛ چراکه تأخیر طولانی در کاشت گندم می‌تواند فرصت پنجه‌زنی و رشد مناسب گیاه را کاهش دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی افزود: در صورت تأخیر بیش از اندازه، احتمال دارد مراحل حساس رشد محصول با گرمای انتهای فصل هم‌زمان شود. این وضعیت می‌تواند بر وزن هزار دانه و در نهایت عملکرد نهایی محصول تأثیر منفی بگذارد.

به گفته خادمی، کشاورزان باید میان پرهیز از کاشت در شرایط نامساعد جوی و جلوگیری از تأخیر غیرضروری تعادل برقرار کنند تا محصول فرصت کافی برای استقرار، رشد و تکمیل مراحل زراعی خود داشته باشد.

بهترین زمان کشت؛ پس از عبور سامانه بارشی و تخلیه آب اضافی

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط خاک در زمان کاشت، بیان کرد: بهترین زمان برای انجام عملیات کشت گندم، پس از عبور سامانه‌های بارشی و تخلیه آب اضافی از زمین است؛ به‌گونه‌ای که خاک به وضعیت مناسب برای عملیات کاشت و استقرار بذر رسیده باشد.

خادمی تأکید کرد: پس از فراهم شدن شرایط مناسب، عملیات کاشت باید در نخستین فرصت ممکن انجام شود تا گیاهچه در مراحل اولیه رشد از شرایط مطلوب‌تری برخوردار باشد و از برخورد مراحل حساس رشد محصول با تنش‌های حرارتی پایان فصل جلوگیری شود.

توصیه به کشاورزان چگنی برای پایش مستمر وضعیت جوی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چگنی در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان این شهرستان لازم است کشت پاییزه گندم و جو را با توجه به شرایط واقعی مزارع، پس از پایان بارندگی‌های سیل‌آسا و عبور سامانه بارشی مرتبط با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده انجام دهند.

وی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر پیش‌بینی‌های هواشناسی و توجه به توصیه‌های کارشناسی بخش کشاورزی تأکید کرد و انتخاب زمان مناسب کاشت را از عوامل مؤثر در کاهش خسارت‌های احتمالی و حفظ عملکرد محصولات پاییزه دانست.