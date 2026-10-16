ارز تجهیزات پزشکی نباید گرفتار طرح دارویار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اعلایی، در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶ در شهرآفتاب، گفت: استقبال از نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، نسبت به ادوار گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به حضور شرکت های مختلف در نمایشگاه امسال، افزود: کشور در شرایط جنگی است و نقش تامین کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی بسیار حائز اهمیت است.

اعلایی با قدرانی از استقبال مسئولان و ناظران حوزه تجهیزات پزشکی از نمایشگاه ایران مد۲۰۲۶، گفت: در این راستا ضمن آشنایی با چالش های و مشکلات این حوزه، تدابیر لازم برای به حداقل رساندن مشکلات مردم در نظر گرفته می شود.

وی ، یکی از مهم‌ترین چالش های مشترک بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان حوزه تجهیزات پزشکی را موضوع تامین و نرخ ارز عنوان کرد و افزود: فعالان حوزه تجهیزات پزشکی اعم از تولید کننده و وارد کننده به هیچ عنوان موافق ارز ترجیحی و سوبسید دار نیستند، چون تعهداتی را به وجود می آورد که کار را بسیار سخت می کند.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: اگر نرخ ارز یکسان شود بیش از ۹۰ درصد مشکلات حل می شود و این مابه التفاوت باید به انتهای زنجیره منتقل شود و اگر چه در این باره بسیار صحبت شده است اما این کار عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به تجربه شکست خورده طرح دارویار، گفت: باید این ما به التفاوت به جای پرداخت به سازمان هدفمندی یارانه ها به سه بیمه پایه اعم از بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح اختصاص می یافت زیرا در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ درصد مردم به نوعی تحت پوشش یکی از این بیمه های پایه هستند و عملا شاهد بودیم که با اجرای این طرح بودجه منحرف شد و در اختیار سازمان هدفمندی قرار گرفت که اشتباه بسیار بزرگی بود و صدمات زیادی به دنبال داشت.