به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهر با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: ملت ایران در طول تاریخ با تهدیدها و فشارهای قدرت‌های خارجی مواجه بوده و امروز نیز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستاده است.

امام جمعه اهواز با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدهای خارجی اظهار کرد: قدرت واقعی ملت ایران تنها به تجهیزات و امکانات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه اراده مردم، ایمان، مقاومت و تبعیت از رهبری از عوامل اصلی اقتدار کشور است. رویارویی امروز ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بخشی از تقابل تاریخی جبهه حق و باطل است و این مواجهه تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی‌فرد با اشاره به ضرورت انتخاب مدیران بر اساس صلاحیت افزود: یکی از مهم‌ترین نکات نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، مراقبت و دقت در انتخاب کارگزاران است؛ موضوعی که باید از بالاترین سطوح مدیریتی تا مدیران استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد و انتخاب افراد نباید بر اساس دوستی یا وابستگی‌های قومی باشد، بلکه صلاحیت واقعی افراد باید ملاک قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه زن در اندیشه اسلامی تصریح کرد: اسلام برای زن جایگاهی ارزشمند و اثرگذار قائل است و زن در این نگاه، با ایمان عمیق، استقامت و پاکدامنی می‌تواند نقشی اساسی در تربیت نسل و ساخت جامعه ایفا کند و نباید هویت زن را تنها در معیارهای مادی‌گرا خلاصه کرد.