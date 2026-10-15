تکمیل ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی شهامت ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح واحدهای مسکونی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری از طرح‌ها تا دهه فجر فراهم شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پیش‌روی سازندگان باید به‌صورت دقیق بررسی و تعیین تکلیف شود، افزود: در صورت تأخیر در افتتاح پروژه‌ها، دلایل و موانع موجود باید به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی و تسهیلات بانکی، خواستار اعلام دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌ها از سوی پیمانکاران شد تا تصمیم‌های لازم برای رفع موانع اتخاذ شود.

شهامت با اشاره به تعهد تکمیل ۹۰۰ واحد مسکونی در استان تا پایان سال، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، پیمانکاران و سایر عوامل دخیل در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

در این نشست، کمبود تسهیلات بانکی، دشواری تأمین آورده متقاضیان، مشکلات مالیاتی و عوارض ارزش افزوده، موانع صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و تأخیر در اجرای زیرساخت‌های خدماتی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در مسیر تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن بود.