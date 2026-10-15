رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از آمبولانس های جدید، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه با حضور وزیر و معاونان وزارت بهداشت و معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان اورژانس کشور برگزار شد.

در این آیین، از ۸۴ دستگاه آمبولانس تأمین‌شده از سوی وزارت بهداشت که آماده اعزام به شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور بودند، رونمایی شد.

این آمبولانس‌ها با هدف ارتقای ظرفیت ناوگان بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی، به دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان اورژانس کشور تحویل داده شدند.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در این مراسم با اشاره به تداوم روند نوسازی و تقویت ناوگان آمبولانس کشور اظهار کرد: چندی پیش حدود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در مناطق مختلف کشور توزیع شد و امروز نیز ۸۴ دستگاه آمبولانس جدید آماده تحویل و اعزام به شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال نیز روند تأمین و توزیع آمبولانس‌های جدید تکرار شود.

وزیر بهداشت با اشاره به بهبود وضعیت ناوگان آمبولانس اورژانس کشور افزود: با قراردادهای منعقدشده با استان‌ها و مشارکت استانداری‌ها در تأمین آمبولانس، روند تقویت این ناوگان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و زمینه جهش در ظرفیت خدمات اورژانس کشور فراهم می‌شود.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت مأموریت ناوگان آمبولانس کشور گفت: این ناوگان، ناوگان امید و نجات جان انسان‌هاست و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک، با تأمین و اضافه‌شدن سری‌های جدید آمبولانس، ظرفیت آن را بیش از پیش افزایش دهیم.

در پایان این مراسم، آمبولانس‌های رونمایی‌شده به نمایندگان استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده شد تا برای تقویت ناوگان اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی به شهرستان‌ها و مناطق تعیین‌شده منتقل شوند.