  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید با حضور وزیر بهداشت

رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید با حضور وزیر بهداشت

آیین رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید برای الحاق به ناوگان اورژانس کشور، با حضور وزیر بهداشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از آمبولانس های جدید، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه با حضور وزیر و معاونان وزارت بهداشت و معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان اورژانس کشور برگزار شد.

در این آیین، از ۸۴ دستگاه آمبولانس تأمین‌شده از سوی وزارت بهداشت که آماده اعزام به شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور بودند، رونمایی شد.

این آمبولانس‌ها با هدف ارتقای ظرفیت ناوگان بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی، به دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان اورژانس کشور تحویل داده شدند.

رونمایی از ۸۴ آمبولانس جدید با حضور وزیر بهداشت

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در این مراسم با اشاره به تداوم روند نوسازی و تقویت ناوگان آمبولانس کشور اظهار کرد: چندی پیش حدود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس در مناطق مختلف کشور توزیع شد و امروز نیز ۸۴ دستگاه آمبولانس جدید آماده تحویل و اعزام به شهرستان‌ها و مناطق مختلف کشور هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال نیز روند تأمین و توزیع آمبولانس‌های جدید تکرار شود.

وزیر بهداشت با اشاره به بهبود وضعیت ناوگان آمبولانس اورژانس کشور افزود: با قراردادهای منعقدشده با استان‌ها و مشارکت استانداری‌ها در تأمین آمبولانس، روند تقویت این ناوگان با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و زمینه جهش در ظرفیت خدمات اورژانس کشور فراهم می‌شود.

ظفرقندی با تأکید بر اهمیت مأموریت ناوگان آمبولانس کشور گفت: این ناوگان، ناوگان امید و نجات جان انسان‌هاست و تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک، با تأمین و اضافه‌شدن سری‌های جدید آمبولانس، ظرفیت آن را بیش از پیش افزایش دهیم.

در پایان این مراسم، آمبولانس‌های رونمایی‌شده به نمایندگان استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی تحویل داده شد تا برای تقویت ناوگان اورژانس بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی به شهرستان‌ها و مناطق تعیین‌شده منتقل شوند.

کد مطلب 6978840
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها