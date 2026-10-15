رحمان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نصب ۷۵ سامانه هوشمند موتورخانه، بهسازی ۴۴ واحد موتورخانه و تولید ۴۷۴ مگاوات‌ساعت برق از نیروگاه‌های خورشیدی این شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ انجام شده است.

وی در ادامه درباره دیگر اقدامات انجام‌شده توسط این شرکت در شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: اجرای طرح‌های هوشمندسازی و بهسازی موتورخانه‌ها و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، از دیگر اقدامات این شرکت در راستای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری است.

وی همچنین افزود: در بخش هوشمندسازی موتورخانه‌ها هم در این مدت ۷۵ دستگاه سامانه هوشمند نصب شده و عملیات نصب ۱۰۵ دستگاه دیگر در دست اجراست.

محمودی همچنین تصریح کرد که از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۴۶۵ دستگاه سامانه هوشمند موتورخانه برای مشمولان نصب شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها هم گفت: این طرح با هدف مدیریت و کاهش مصرف گاز مشترکان دارای موتورخانه حرارت مرکزی اجرا می‌شود که در این راستا در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۶ مشترک با مجموع ۴۴ واحد موتورخانه از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

محمودی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها تاکنون، اقدامات اصلاحی برای ۱۲۲۵ مشترک، معادل ۳۸۰۱ واحد موتورخانه، انجام شده است که این اقدامات با هدف ارتقای بهره‌وری تجهیزات گرمایشی و مدیریت مصرف گاز انجام شده است.

به گفته وی، میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی هم از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۴۷۴ مگاوات‌ساعت رسیده و مجموع تولید برق از ابتدای بهره‌برداری تاکنون هم سه هزار و ۹۴۳ مگاوات‌ ساعت بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از تداوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، که از محورهای مهم مدیریت مصرف انرژی است، خبر داد و بر ضرورت توسعه اقدامات مؤثر در این حوزه تأکید کرد.