بازدید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مراکز درمانی ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت احمد آریائی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی امروز و فردا ملایر میزبان جمعی از مسئولان ملی حوزه سلامت و درمان است و ۲ روز مهم برای پیگیری مطالبات سلامت مردم ملایر رقم خواهد خورد.

این سفر با محوریت بررسی مسائل و نیازهای درمانی شهرستان و پیگیری مطالبات مردم رقم می‌خورد و هدف اصلی این سفر طرح مستقیم مسائل و نیازهای حوزه سلامت ملایر در سطح ملی و پیگیری راهکارهای عملی برای بهبود خدمات درمانی شهرستان است.

بررسی مسائل و چالش‌های نظام بهداشت و درمان، رسیدگی به خدمات و نیازهای حوزه سلامت شهرستان ملایر، پیگیری مطالبات مردم در حوزه بهداشت و درمان و بررسی راهکارهای ارتقای خدمات سلامت و درمان محورهای اصلی این رویداد و میزبانی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.

در ۲ روز متوالی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت بهداشت، معاون هلال احمر کشور، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس سازمان اورژانس کشور و جمعی از معاونان وزارتخانه‌های مرتبط میهمان مردم ملایر هستند و از حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان شهرستان بازدید به عمل می‌آورند و مشکلات موجود را بررسی می‌کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی صبح پنج شنبه در جریان سفر اعضای این کمیسیون و مسئولان حوزه سلامت به شهرستان ملایر اظهار کرد: هدف از این سفر دیدار با مردم و بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان است تا در حد توان و امکانات موجود برای رفع بخشی از مشکلات اقدام شود.

حسینعلی شهریاری تاکید کرد: هدف از سفر به ملایر بررسی میدانی مشکلات حوزه سلامت و پیگیری مطالبات مردم برای دستیابی به نتایج عملی و قابل ارزیابی است.

وی با اشاره به حضور مسئولان و نمایندگان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت افزود: تلاش می‌کنیم در جلسه جمع‌بندی مسائل و مشکلات شهرستان به صورت جامع بررسی شود و درباره مواردی که امکان تحقق آن‌ها وجود دارد تعهدات مشخصی به مردم ارائه کنیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوعات قابل پیگیری در کمیسیون مطرح خواهد شد تا پس از گذشت چند ماه مردم آثار و نتایج این سفر را مشاهده کنند و بازدیدها صرفا به حضور مسئولان در شهرستان محدود نماند.

شهریاری بیان کرد: امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مسئول زمینه رفع بخشی از مشکلات حوزه سلامت شهرستان ملایر فراهم شود.

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جوکار

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی جوکار بازدید کردند وبا توجه به جمعیت ۳ هزار و ۸۰۰ نفری شهر جوکار و موقعیت جغرافیایی و تردد بسیار زیاد مسافران از این مسیر می‌طلبد که این مرکز به مرکز درمانی شبانه روزی تبدیل شود. روزانه به طور میانگین ۳۰ نفر بیمار به این مرکز مراجعه می‌کنند اما پزشک فقط تا ساعت ۱۲ ظهر شیفت هست و پزشک جایگزین هم ندارد.

درمانگاه شهر ازندریان مقصد دوم این بازدید بود، جمعیت شهر ازندریان افزون بر ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر است و این مرکز درمانی ۲۰ نیرو شامل پزشک، ماما، پرستار تغذیه، کارشناس سلامت روان و کارشناس بهداشت محیط دارد که علاوه بر شهر ازندریان، روستاهای بابارود، عشاق و کندلان را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. رفع کمبود نیرو، داشتن پزشک مقیم و افزایش میزان خدمات دهی از جمله مطالبات مردم از حوزه بهداشت و درمان در بحث درمانگاه شهر ازندریان است.