سردار علیزاده: ایستادگی ملت ایران محاسبات دشمن را برهم زد

به گزارش خبرنگارمهر، سردار نظرعلی علیزاده عصر پنج شنبه در حاشیه مراسم جان فدا رودسر با اشاره به نقش کلیدی انسجام ملی در عبور از بحران‌ها اظهار کرد: این انسجام ملی حول سه شاخصه اصلی مکتب اسلام، ولایت و حضور مردم شکل گرفت و بازتولید قدرتی برای کشورمان کرد که منجر به نابودی رژیم شاهنشاهی و شکل‌گیری نظام انقلابی شد.

فرمانده دوران دفاع مقدس، انقلاب اسلامی را تحولی عظیم در شکل‌گیری انسجام ملی دانست و گفت: حضور مردم به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه قدرت، سبب شد جنگ تحمیلی هشت‌ساله با مقاومت و پشتیبانی ملت ایران اداره و با پیروزی به پایان برسد؛ جنگی که نه‌تنها ما را فرسوده نکرد، بلکه موجب گسترش توانمندی‌ها شد.

وی با تأکید بر حضور و مقاومت مردم و نیروهای مسلح در برابر حملات دشمن، گفت: دشمن با تصور دستیابی سریع به اهداف خود وارد میدان شد، اما ایستادگی ملت ایران، محاسبات او را با شکست مواجه کرد.

علیزاده با اشاره به حضور حماسی مردم ایران در دفاع از کشور تصریح کرد: ملت ایران، ملتی سرافراز، عزتمند و آرمان‌گراست که با شجاعت در میدان حضور دارد و از استقلال کشور، دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

وی با اشاره به اهداف دشمن از حمله به ایران افزود: دشمن تصور می‌کرد در مدت دو تا سه روز می‌تواند کشور را اشغال و تجزیه کند و نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد و توان هسته‌ای ایران و جبهه مقاومت را تضعیف کند، اما در محاسبات خود با حضور و ایستادگی ملت ایران روبه‌رو شد.

فرماتده دفاع مقدس با یادآوری جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد حملات نظامی موجب فاصله گرفتن مردم از نظام و فراهم شدن زمینه برای تحقق اهدافش می‌شود، اما حضور مردم در صحنه، محاسبات او را برهم زد و بار دیگر انسجام و همبستگی ملی ایرانیان را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: دشمن با تکیه بر برخی تحلیل‌ها درباره مشکلات و نارضایتی‌های داخلی، واکنش مردم را به‌گونه‌ای دیگر پیش‌بینی کرده بود، اما ملت ایران در بزنگاه‌های حساس نشان داد که در دفاع از کشور و تمامیت ارضی خود ایستادگی می‌کند.

علیزاده با اشاره به تداوم مقاومت در جنگ اخیر بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد در مدت کوتاهی به اهداف خود می‌رسد، اما با گذشت زمان و ادامه ایستادگی مردم و نیروهای مسلح، نتوانست برنامه‌های موردنظر خود را محقق کند.

وی با بیان اینکه میزان دستیابی به اهداف اعلام‌شده، یکی از معیارهای ارزیابی نتیجه جنگ است، گفت: دشمن به دنبال تجزیه ایران و تضعیف نظام جمهوری اسلامی بود، اما حضور مردم در سراسر کشور، جلوه‌ای از وحدت ملی و دفاع از استقلال ایران را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، موشکی و پهپادی، بر نقش این ظرفیت‌ها در دفاع از کشور تأکید کرد و گفت: انسجام ملی و همراهی مردم از عوامل مهم مقابله با تهدیدات دشمن است.