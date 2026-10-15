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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۰

۲۲۹ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسل‌ها درسایه‌ پرچم ایران

۲۲۹ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسل‌ها درسایه‌ پرچم ایران

اراک- در این ویدئو ۲۲۹شب ایستادگی و حماسه مردم دیار آفتاب در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6979138

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