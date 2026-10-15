https://mehrnews.com/x3dkMq ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6979138 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۰ ۲۲۹ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران اراک- در این ویدئو ۲۲۹شب ایستادگی و حماسه مردم دیار آفتاب در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6979138 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۳۰ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما