به گزارش خبرگزاری مهر، علی علائی با اعلام این خبر گفت: فرودگاه شهدای خوی پس از تعرض ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، به‌صورت غیرفعال درآمده بود که با تلاش و پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، زمینه بازگشایی مجدد این فرودگاه فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت فرودگاه شهدای خوی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تردد شهروندان، بازگشایی این مجموعه را نتیجه هم‌ افزایی و پیگیری مسئولان برای بازگرداندن ظرفیت‌ های خدماتی و زیرساختی شهرستان عنوان کرد.

فرماندار خوی گفت: در صورت استقبال مسافران و هم استانی ها از این پرواز، استمرار و توسعه پروازی فرودگاه خوی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

پروازهای فرودگاه ارومیه نیز پس از وقفه جنگ رمضان از خرداد امسال از سر گرفته شده بود.

آذربایجان غربی به جز فرودگاه های ارومیه و خوی، فرودگاه ماکو را نیز در شمال استان دارد که پروازهای با مقصد تهران از آنجا انجام می شود.