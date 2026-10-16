به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، از شناسایی و دستگیری دو متهم در ارتباط با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

کیانمهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با همکاری و تعامل عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی، موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم در این حوزه شدند.

قطع غیرمجاز بیش از ۱۳۰ اصله بلوط کهنسال

وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی و میدانی متوجه شدند متهمان اقدام به قطع غیرمجاز و تخریب بیش از ۱۳۰ اصله درخت بلوط کهنسال کرده‌اند؛ درختانی که قدمت آن‌ها حدود یک قرن برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: در جریان این عملیات، سه دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق نیز توقیف شد.

تحویل متهمان به مرجع قضایی

کیانمهر با تأکید بر عزم پلیس برای برخورد با قاچاقچیان چوب و عوامل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

حفاظت از جنگل‌های بلوط و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان کهنسال، از موضوعات مهم در صیانت از منابع طبیعی لرستان به شمار می‌رود و همکاری دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق چوب، در پیشگیری از تخریب این سرمایه‌های طبیعی اهمیت دارد.