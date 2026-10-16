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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

دستگیری ۲ متهم قاچاق چوب در خرم‌آباد؛کشف بیش از ۱۳۰ اصله بلوط کهنسال

دستگیری ۲ متهم قاچاق چوب در خرم‌آباد؛کشف بیش از ۱۳۰ اصله بلوط کهنسال

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد از دستگیری دو متهم در ارتباط با قطع غیرمجاز بیش از ۱۳۰ اصله درخت بلوط کهنسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیانمهر، از شناسایی و دستگیری دو متهم در ارتباط با قاچاق چوب و تخریب منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.

کیانمهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و حفاظت از منابع طبیعی، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با همکاری و تعامل عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی، موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم در این حوزه شدند.

قطع غیرمجاز بیش از ۱۳۰ اصله بلوط کهنسال

وی افزود: مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی و میدانی متوجه شدند متهمان اقدام به قطع غیرمجاز و تخریب بیش از ۱۳۰ اصله درخت بلوط کهنسال کرده‌اند؛ درختانی که قدمت آن‌ها حدود یک قرن برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد ادامه داد: در جریان این عملیات، سه دستگاه خودروی حامل چوب قاچاق نیز توقیف شد.

تحویل متهمان به مرجع قضایی

کیانمهر با تأکید بر عزم پلیس برای برخورد با قاچاقچیان چوب و عوامل تخریب محیط زیست و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

حفاظت از جنگل‌های بلوط و جلوگیری از قطع غیرمجاز درختان کهنسال، از موضوعات مهم در صیانت از منابع طبیعی لرستان به شمار می‌رود و همکاری دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق چوب، در پیشگیری از تخریب این سرمایه‌های طبیعی اهمیت دارد.

کد مطلب 6979321

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