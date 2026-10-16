فواد حسین: عراق در جریان جنگ اخیر متحمل خسارت ۶۰ میلیارد دلاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه عراق، فواد حسین وزیر خارجه عراق در رم با آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا دیدار کرد.

در این دیدار، روابط دوجانبه، راه‌های تقویت همکاری‌های مشترک و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

فواد حسین از مواضع ایتالیا، چه در سطح دولت و چه در میان مردم این کشور، در حمایت از عراق طی سال‌های گذشته و در جریان مبارزه علیه تروریسم و شکست گروه تروریستی داعش قدردانی کرد.

وی همچنین از تلاش‌های مستمر ایتالیا برای آموزش نیروهای پلیس وابسته به وزارت کشور دولت فدرال عراق و نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق قدردانی کرد.

دو طرف همچنین چشم‌انداز توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی در مرحله پیشِرو را به ویژه با توجه به تحولات مرتبط با مرحله پس از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق بررسی کردند. علاوه بر این شماری از پرونده‌های مالی و نظامی حل‌ نشده با دولت و شرکت‌های ایتالیایی که به دوران رژیم سابق عراق بازمی‌گردند، مورد بحث قرار گرفتند.

در این دیدار، پیامدهای تداوم جنگ روسیه و اوکراین و تاثیرات آن بر امنیت اروپا نیز بررسی شد.

دو طرف همچنین درباره تحولات درگیری‌ها در منطقه و پیامدهای آن برای عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس گفتگو کردند.

وزیر خارجه عراق بر ضرورت ایفای نقشی فعال از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، از جمله ایتالیا، در حمایت از ابتکارهای صلح‌آمیز تاکید کرد.

وی خواستار تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر و تشویق آنها به بازگشت به میز مذاکرات شد که می‌تواند به مهار تنش‌ها و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها کمک کند.

فواد حسین با اشاره به پیامدهای اقتصادی تداوم درگیری میان آمریکا و ایران، اعلام کرد که عراق در جریان جنگ اخیر میان آمریکا و ایران، متحمل خسارت‌هایی در حدود ۶۰ میلیارد دلار شده است.

وی هشدار داد که ادامه این درگیری به تشدید بحران جهانی انرژی و افزایش نگرانی‌ها درباره بالا رفتن نرخ تورم منجر شده است که می‌توانند تاثیرات منفی بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای اروپایی، بر جای بگذارند.

از طرفی دیگر، تایانی بر استحکام روابط عراق و ایتالیا و حمایت کشورش از عراق در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

در ادامه دو طرف بر تداوم ارتباط و هماهنگی درباره مسائل مورد اهتمام مشترک توافق کردند. همچنین فواد حسین از همتای ایتالیایی خود برای سفر به عراق دعوت به عمل آورد و از استقبال گرم و میزبانی وی قدردانی کرد.