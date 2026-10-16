کشف ۲ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴ میلیارد ریال در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی ظهر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از کشف دو دستگاه ماینر استخراج رمزارز غیرمجاز در جریان اجرای طرح‌های مقابله با جرایم اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال خبر داد.

وی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پلدختر در پی رصد اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، یک واحد مسکونی را که به محل نگهداری و بهره‌برداری از دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز تبدیل شده بود، شناسایی کردند.

کشف ماینرها با همکاری کارشناسان برق

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مراجع قضایی و با همراهی کارشناسان اداره برق، از محل شناسایی‌شده بازرسی کردند که در جریان آن، دو دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

ارزش این دستگاه‌ها بنا بر اعلام فرمانده انتظامی پلدختر، چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

دستگیری یک متهم و معرفی به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به دستگیری یک متهم در ارتباط با این پرونده، اظهار کرد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی مجموعه انتظامی برای مقابله با جرایم اقتصادی و برخورد با تخلفات، خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر وارد کردن فشار به شبکه توزیع و افزایش احتمال بروز خاموشی، از جمله تخلفاتی است که می‌تواند به زیرساخت‌های تأمین انرژی آسیب وارد کند.

فرمانده انتظامی پلدختر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیت‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در چارچوب قانون انجام شود.