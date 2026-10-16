امام جمعه بهاباد بر تقویت پیوند مسجد و مدرسه تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیمی، ظهر جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نقش پرستاران در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و حوادث طبیعی اظهار کرد: پرستاران در شرایط دشوار با ایثار و فداکاری به مردم خدمت کرده‌اند و شایسته است مسئولان به مسائل و مطالبات این قشر توجه بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از پرستاران، به نقش آنان در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی و تربیت و فرهنگ نیز اشاره کرد.

ضرورت گسترش ارتباط مساجد با مدارس

امام جمعه بهاباد با تأکید بر اهمیت تربیت دینی و اجتماعی نسل جوان، خواستار تقویت ارتباط مساجد و مدارس در این شهرستان شد.

ابراهیمی با اشاره به آغاز اقداماتی برای برقراری ارتباط میان مسجد فاطمیه محمدآباد و مدرسه مربوطه، بر ضرورت گسترش این الگو در دیگر مساجد بهاباد تأکید کرد و افزود: مساجد، روحانیون، هیئت‌های مذهبی و خانواده‌ها می‌توانند با حضور مؤثرتر در محیط‌های آموزشی، ارتباط نزدیک‌تری با دانش‌آموزان برقرار کنند.

وی همچنین با اشاره به کاهش استقبال از برخی رشته‌های تحصیلی، این روند را هشداری برای آینده علمی شهرستان دانست و بر ضرورت بررسی کارشناسی مسائل آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن تأکید کرد.

امام جمعه بهاباد از نخبگان، مسئولان و بزرگان شهرستان خواست با تمرکز بر مسائل علمی، فرهنگی و تربیتی، برای تقویت ارتباط با نسل جوان و برنامه‌ریزی در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند.

توسعه ورزش، سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ورزش همگانی را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت عمومی دانست و گفت: هزینه‌کرد در ورزش، هزینه اضافی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه و کاهش هزینه‌های درمان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل برخی بیماری‌ها، بر لزوم فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

امام جمعه بهاباد همچنین با اشاره به استعدادهای ورزشی نوجوانان و جوانان شهرستان، خواستار حمایت بیشتر از ورزش حرفه‌ای و فراهم‌شدن امکانات لازم برای شناسایی و پرورش استعدادها شد و توجه به ورزش مدارس را در این زمینه ضروری دانست.

تأکید بر آمادگی دفاعی و حفظ انسجام ملی

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی کشور تأکید کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه ایران از توانمندی‌های دفاعی لازم برای مقابله با تهدیدها برخوردار است، هشدار داد هرگونه تعرض به کشور با پاسخ مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تحولات جبهه مقاومت، بر اهمیت حفظ انسجام و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد و توکل به خداوند، وحدت و پایداری را از عوامل مؤثر در عبور از شرایط دشوار دانست.

امام جمعه بهاباد در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تقویت روحیه ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی، برای ملت ایران و مردم منطقه آرزوی عزت و سربلندی کرد.