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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

مانور شبیه‌سازی اخذ رأی در دیلم برگزار شد

مانور شبیه‌سازی اخذ رأی در دیلم برگزار شد

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان دیلم از برگزاری مانور شبیه‌سازی اخذ رأی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مصلای امیرالمؤمنین (ع) شهر دیلم خبر داد.

اکبر حاجب‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مانور با هدف ارزیابی آمادگی‌های اجرایی و فنی انتخابات و بررسی روند اجرای فرآیندهای اخذ رأی در مصلای امیرالمؤمنین (ع) شهر دیلم برگزار شد.

وی افزود: اجرای مانورهای انتخاباتی فرصت مناسبی برای تمرین مراحل مختلف اخذ رأی، بررسی عملکرد تجهیزات و ارزیابی میزان آمادگی عوامل اجرایی است و می‌تواند در شناسایی و رفع نواقص احتمالی پیش از برگزاری انتخابات مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان دیلم با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول بیان کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، بررسی آمادگی عوامل اجرایی و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، از جمله اقدامات ضروری برای برگزاری انتخاباتی منظم و قانونمند است.

مانور شبیه‌سازی اخذ رأی در دیلم برگزار شد

حاجب‌فرد با اشاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مدیریت امور محلی تصریح کرد: برگزاری مطلوب انتخابات و فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت مردم، از اولویت‌های مهم ستاد انتخابات شهرستان است و آمادگی‌های لازم در این زمینه به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی همچنین بر اهمیت اجرای برنامه‌های تمرینی و ارزیابی ظرفیت‌های اجرایی و فنی برای برگزاری هرچه بهتر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تأکید کرد.

مانور شبیه‌سازی اخذ رأی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بصورت الکترونیک، روز جمعه و هم‌زمان با برگزاری نماز جمعه در مصلای امیرالمؤمنین (ع) شهر دیلم برگزار شد.

کد مطلب 6979641

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