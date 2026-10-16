۸ تن کود شیمیایی قاچاق در قروه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی قاچاق را در محور همدان ـ سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی، کامیون متوقف و در بازرسی از آن، هشت تن کود شیمیایی فاقد مجوزهای قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه بیان کرد: محموله کشف‌شده فاقد هرگونه مجوز معتبر از سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بود.

مظفری ارزش تقریبی این محموله را به اعلام کارشناسان، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: خودروی توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و متهم برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.