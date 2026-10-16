خسارت ۵ هزار میلیاردی بخش کشاورزی و صیادی بر اثر جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتاپور ظهر جمعه در نشست بررسی حوزه کشاورزی، باغبانی، دامداری و شیلات شهرستان‌های میناب و رودان که با حضور پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون کشاورزی، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه میناب، مدیران وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از تولیدکنندگان، صیادان و مرغداران برگزار شد، با ارائه گزارشی از وضعیت تولیدات بخش کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: سطح زیرکشت زراعی و باغی استان بالغ بر ۱۶۶ هزار هکتار است و با تولید سالانه بیش از ۴ میلیون و ۴۰ هزار تن محصول، سهم ۳.۶ درصدی از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. از این میزان، ۱۵ درصد در داخل استان مصرف و مابقی به سایر مناطق کشور منتقل می‌شود.



وی افزود : هرمزگان با برخورداری از رتبه‌های برتر کشوری در تولید انبه، بادمجان، فلفل، گوجه‌فرنگی (فضای باز و گلخانه‌ای)، خرما و میوه‌های گرمسیری، نقش کلیدی در تأمین سبد غذایی کشور در فصل زمستان و بهار ایفا می‌کند. همچنین در حوزه شیلات، این استان با داشتن ۴۱ درصد از بنادر مهم صیادی، ۳۱ درصد از صیادان کشور و سهم ۴۷ درصدی از صید صیادی کشور، ویترین شیلات ایران محسوب می‌شود.



مقاومت غرورآفرین کشاورزان و صیادان در روزهای بحران



یکتا پور گفت :یکی از محورهای مهم این جلسه، تجلیل از ایستادگی تولیدکنندگان استان در دوران جنگ و حملات بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان عنوان کرد: علیرغم اینکه از جاسک تا بستک زیر حملات قرار داشت و حتی در همین روزهای اخیر نیز حادثه‌ای برای یک لنج صیادی در سیریک رخ داد، اما چرخ تولید کشور از حرکت نایستاد.



یکتاپور بر اساس آمارهای ارائه شده، در حالی که فصل برداشت محصولات و گندم از بهمن‌ماه تا اردیبهشت‌ماه همزمان با تنش‌ها آغاز شد، با همت کشاورزان هرمزگانی و با وجود مشکلات ترابری و بسته‌شدن مرزهای صادراتی، برداشت گندم طبق جدول زمانی و بدون وقفه انجام گرفت تا کشور در تأمین کالاهای اساسی با بن‌بست مواجه نشود.

فشار سنگین هزینه‌ها و تعرفه‌ها بر دوش تولیدکنندگان

وی در خصوص، چالش‌های ملی و منطقه‌ای بخش کشاورزی گفت: با اشاره به اینکه پس از انقلابِ هزینه‌ها و افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، سم، کود، قطعات ماشین‌آلات، دستمزد کارگر و تعرفه‌های آب و برق، تولیدکنندگان به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند، هشدار داده شد.



یکتاپور گفت : متأسفانه دولت در بخش کشاورزی نه یارانه حمایتی کافی پرداخت می‌کند و نه سرمایه در گردش مناسبی برای عبور از بحران در اختیار کشاورز قرار می‌دهد.

وی افزود :کاهش قیمت مرغ و فشارهای اقتصادی بر مرغداران و پرورش‌دهندگان میگو زنگ خطری جدی است که اگر به موقع دیده‌ نشود، زنجیره تأمین فصول سرد کشور را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطر نشان کرد: برآورد خسارت مستقیم وارد شده به بخش کشاورزی استان پس از جنگ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد که بیشترین آسیب متوجه ناوگان و صیادان حوزه صید و صیادی بوده است.

