به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی صبح شنبه در جریان بازدید از ظرفیت‌های بخش کشاورزی دامغان، با اشاره به نقش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در ارتقای ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی اظهار کرد: راه‌اندازی واحد صنعتی فرآوری پسته، ظرفیت تازه‌ای برای افزایش ارزش افزوده این محصول در منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مشخصات این واحد صنعتی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع احداث شده و برای راه‌اندازی آن، هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت هزینه شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برای تجهیز این مجموعه نیز سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده است، تصریح کرد: ۶۵۰ میلیارد ریال برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته و تجهیزات صنعتی این واحد اختصاص یافته است.

قاسمی با تأکید بر ظرفیت صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره ارزش پسته اظهار کرد: توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند با کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصول و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب‌تر، به افزایش ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزان کمک کند.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی این واحد صنعتی ادامه داد: فعالیت این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر از نیروهای متخصص و بومی منطقه را فراهم کرده است که در تقویت فرصت‌های شغلی بخش کشاورزی و صنایع وابسته اهمیت دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی با تسهیل فرایند صدور مجوزهای بهره‌برداری و حمایت از سرمایه‌گذاران، توسعه این صنایع را دنبال می‌کند.

قاسمی ابراز امیدواری کرد توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ضمن افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه تقویت جایگاه پسته استان سمنان را در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم کند.