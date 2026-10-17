کلاهبردار وام مهربانی در تنگستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: متهم با بهانه استخدام افراد در یک شرکت بازرگانی، اعتماد آنان را جلب کرده و اطلاعات هویتی، شماره حساب بانکی و سیم‌کارتشان را گرفته بود و بدون اطلاع صاحبان حساب، به نام آنان برای دریافت وام مهربانی اقدام می‌کرد.

وی افزود: این فرد با استفاده از اطلاعات بانکی فریب‌خوردگان و درج آگهی در سایت دیوار برای خرید امتیاز وام، پس از واریز تسهیلات، مبالغ دریافتی را به حساب‌های دیگر منتقل می‌کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مدارک هویتی، اطلاعات بانکی و سیم‌کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و پیش از هر معامله یا واگذاری امتیاز وام، از بانک عامل درباره گیرنده وام استعلام بگیرند و موارد مشکوک در فضای مجازی را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.