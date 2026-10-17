کشف محموله ۹ میلیارد ریالی کالای قاچاق در رومشکان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۷۷ هزار نخ سیگار خارجی، ۳۳۰ پاکت انواع تنباکو و ۶۰ کیلوگرم زغال قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اینکه ارزش این محموله قاچاق بر اساس نظر کارشناسان ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: خودروی توقیف‌شده به پارکینگ منتقل شد و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.