به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی ماهیرود در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور اظهار کرد: پایانه مرزی ماهیرود به‌عنوان یکی از دروازه‌های مهم تجاری شرق کشور، نقش مؤثری در توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه و تقویت جایگاه خراسان جنوبی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی دارد.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۸۲۴ هزار تن کالای ترانزیتی در قالب ۳۲ هزار و ۵۶۳ سفر از پایانه مرزی ماهیرود جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۹۲ درصد رشد داشته است.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالاهای ترانزیتی عبوری از این پایانه شامل روغن، لوازم یدکی، شکر و گیاهان دارویی است که از مسیر بندرعباس وارد کشور شده و منشأ آن‌ها کشورهای امارات، اندونزی، هند و چین بوده است.

رشد ۵۲ درصدی صادرات از پایانه مرزی ماهیرود

ذاکر با اشاره به ظرفیت صادراتی پایانه مرزی ماهیرود گفت: در همین مدت، ۴۹۴ هزار و ۸۵۳ تن کالا از طریق این پایانه صادر شده که با انجام ۱۱ هزار و ۷۴ سفر، رشد بیش از ۵۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است.

وی عمده کالاهای صادراتی از مرز ماهیرود را سیمان، آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و تره‌بار عنوان کرد و افزود: این کالاها از مبادی مختلفی از جمله بیرجند، کارخانه‌های سیمان قاین و باقران و همچنین استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، کرمان و فارس به سمت پایانه مرزی ماهیرود حمل می‌شوند.

ماهیرود ظرفیتی برای توسعه اقتصاد مرزی

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه رونق فعالیت‌های ترانزیتی و صادراتی در پایانه مرزی ماهیرود تنها به افزایش تردد کامیون‌ها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: افزایش جریان کالا در این پایانه به معنای فعال‌تر شدن زنجیره‌ای از خدمات حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، خدمات پایانه‌ای و فعالیت‌های وابسته به تجارت است و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد.

وی گفت: در حال حاضر هفت شرکت و چهار نمایندگی حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در پایانه مرزی ماهیرود فعال هستند و در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر نیز دو شعبه فعالیت دارند که این ظرفیت، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقل برون‌مرزی در شرق کشور فراهم کرده است.

ذاکر با اشاره به فعالیت بخش مسافری پایانه مرزی ماهیرود بیان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، هشت هزار و یک مسافر به‌صورت پیاده وارد کشور و چهار هزار و ۲۵۷ مسافر پیاده از کشور خارج شده‌اند.

دیپلماسی حمل‌ونقل؛ پیشران توسعه تجارت منطقه‌ای

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت حمل‌ونقل یکی از ارکان اصلی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است، افزود: دیپلماسی حمل‌ونقل زمانی به یک ظرفیت واقعی اقتصادی تبدیل می‌شود که مسیرهای ارتباطی، پایانه‌های مرزی و شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی بتوانند جریان مستمر و ایمن کالا و مسافر را پشتیبانی کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پایانه مرزی ماهیرود با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران و افغانستان و اتصال به شبکه حمل‌ونقل منطقه، می‌تواند نقش مهمی در تبدیل موقعیت جغرافیایی شرق کشور به یک مزیت اقتصادی ایفا کند.

ذاکر ادامه داد: توسعه ترانزیت، افزایش صادرات و تسهیل تردد ناوگان بین‌المللی، علاوه بر تقویت مبادلات تجاری، زمینه‌ساز تعمیق روابط اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای خواهد بود.