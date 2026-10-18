مهاجم تیم ملی فوتبال مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استانداردلیژ در رقابت های جام حذفی بلژیک رو در روی تیم دندر قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استاندارد خاتمه یافت. در این بازی دنیس اکرت مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و بهترین گلزن استانداردلیژ فرصت حضور در زمین بازی را پیدا نکرد.

«وینسنت اوورارد» سرمربی استانداردلیژ درباره دلیل این تصمیم توضیح داد که مهاجم تیم (دنیس اکرت) به استراحت نیاز داشت و از ناحیه زانو نیز با مشکل مواجه بود.

سرمربی استاندارد در این باره گفت: انتخاب ما بین برونی و آندی زقیری بود. دنیس بازی‌های زیادی انجام داده و زانویش نیز درد داشت. تاندون کشکک زانوی او کمی آزارش می‌دهد.

رسانه های بلژیکی و باشگاه استانداردلیژ تا لحظه نگارش این خبر هنوز از میزان مصدومیت و دوری احتمالی دنیس اکرت خبری منتشر نکرده اند با این حال و با توجه به حضور این بازیکن روی نیمکت در دیدار اخیر تیمش بعید است که مشکل وی جدی باشد.