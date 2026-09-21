۸ لژیونر به تیم ملی فوتبال دعوت شدند؛ اللهیار باز هم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال، بر اساس اعلام کادر فنی، علی نعمتی، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، سردار آزمون، دنیس اکرت و شهاب زاهدی هشت لژیونری هستند که برای دو دیدار دوستانه برابر تیم‌های ملی ازبکستان و روسیه در دو تاریخ ۲ و ۷ مهر به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، با هماهنگی کادر فنی تیم ملی و باشگاه اکسلسیور هلند، علیرضا جهانبخش که دوره کوتاهی از مصدومیت را پشت سر گذاشته است، برای رسیدن به آمادگی کامل بدنی در این اردو حضور نخواهد داشت.

همچنین سامان قدوس نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر، اردوی فعلی تیم ملی را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اللهیار صیادمنش وینگر - مهاجم ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی داشته باز هم جایی در لیست تیم ملی فوتبال به مانند جام جهانی ۲۰۲۶ نداشت.