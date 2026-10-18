گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پیمان‌جو ظهر یکشنبه با تشریح آخرین وضعیت مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه راهداری اظهار کرد: تعهدات این اداره‌کل در قالب دو بند از مصوبات سفر تعریف شده که مجموع اعتبارات آن به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: از این میزان، ۴۰۰ میلیارد تومان برای رفع و ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز با تعهد کامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اختصاص یافته و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای بهسازی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان طی یک دوره سه‌ساله پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: از اعتبار ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت راه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز تعهد استانی است.

توزیع ۱۱۲ پروژه راهداری در سطح استان

پیمان‌جو با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات گفت: از مجموع اعتبار بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، ۱۲۰۰ میلیارد تومان به راه‌های اصلی و شریانی و ۱۲۰۰ میلیارد تومان به راه‌های فرعی و روستایی اختصاص دارد.

وی افزود: در مجموع این دو مصوبه، ۱۱۲ پروژه در سطح استان تعریف شده که شامل ۱۵ پروژه رفع نقاط حادثه‌خیز، ۱۹ پروژه بهسازی و روکش راه‌های اصلی و ۷۸ پروژه راه‌های فرعی و روستایی است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها با هدف توزیع متوازن اعتبارات در شهرستان‌های استان تعریف شده‌اند، اظهار کرد: گستردگی شبکه راه‌ها موجب شده است طرح‌های راهداری در نقاط مختلف استان و به‌صورت پراکنده اجرا شوند.

۹۶ پروژه راهداری وارد مرحله اجرا شده‌اند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد درباره آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها گفت: از مجموع ۱۱۲ پروژه تعریف‌شده، ۱۶ پروژه هنوز وارد مرحله عملیات اجرایی نشده‌اند که بخش عمده آن‌ها، حدود هشت تا ۹ پروژه، مجوزهای لازم را دریافت کرده و در مرحله برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار قرار دارند.

پیمان‌جو با تشریح وضعیت پروژه‌های بهسازی و روکش راه‌های اصلی اظهار کرد: از مجموع ۱۹ پروژه این بخش، عملیات اجرایی هفت پروژه به‌طور کامل به پایان رسیده و پنج پروژه نیز بین ۸۵ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: سایر پروژه‌ها نیز در حال اجرا هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به روکش آسفالت محور دشت‌روم تا ورودی تونل کوهپات به طول بیش از ۲۱ کیلومتر اشاره کرد که پیشرفت آن به بیش از ۹۵ درصد رسیده و با افزایش سقف قرارداد تکمیل می‌شود.

اجرای ۱۴ پروژه از ۱۵ طرح رفع نقاط حادثه‌خیز

پیمان‌جو درباره برنامه رفع نقاط حادثه‌خیز استان نیز گفت: از ۱۵ پروژه تعریف‌شده در این بخش، ۱۴ پروژه وارد مرحله اجرا شده و تنها یک پروژه در مرحله مناقصه قرار دارد.

وی ادامه داد: سه پروژه از طرح‌های عملیاتی‌شده به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده‌اند و هشت پروژه نیز بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ همچنین بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها زیر بار ترافیک رفته و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

تأمین اعتبار پروژه‌ها فراتر از مصوبات سفر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نیاز استان به منابع مالی بیشتر برای تکمیل طرح‌ها اظهار کرد: نیاز واقعی استان برای ایمن‌سازی راه‌ها و اجرای روکش آسفالت، فراتر از اعتبارات پیش‌بینی‌شده در مصوبات سفر است و اجرای پروژه‌ها به این منابع محدود نشده است.

پیمان‌جو افزود: برای نمونه، در یکی از نقاط حادثه‌خیز که ارزش قرارداد آن ۱۸۰ میلیارد تومان است، تنها ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر پیش‌بینی شده و باقی منابع و مطالبات پیمانکاران از محل اعتبارات ملی و منابع سازمانی تأمین شده است.

وی خاطرنشان کرد: تأمین منابع تکمیلی با هدف تداوم عملیات اجرایی و جلوگیری از توقف پروژه‌ها دنبال می‌شود تا طرح‌های بهسازی راه‌ها و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی استان به سرانجام برسند.