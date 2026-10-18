برگزاری ۳۰۰ عنوان برنامه در کنگره ملی شهدای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید شعبانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی کردستان با اشاره به برنامه‌های دومین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان اظهار کرد: این کنگره از رویدادهای مهم فرهنگی کردستان است که در این دوره، بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های متمایز این دوره نسبت به کنگره پیشین، توجه به توانمندی هنرمندان و استفاده از هنر برای معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و تولید آثار فرهنگی مرتبط با شهداست.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این رویداد فرهنگی عنوان کرد: در همین راستا، ۳۰ کمیته تشکیل شده و اجرای ۳۰۰ عنوان برنامه در قالب حدود ۱۳ هزار ریزبرنامه در دستور کار قرار گرفته است.

شعبانی ادامه داد: اجلاسیه‌های مختلفی تاکنون در چارچوب این کنگره برگزار شده و اجرای برنامه‌ها همچنان ادامه دارد؛ همچنین در مجموع، برگزاری ۳۰ اجلاسیه برای این رویداد پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی و هنری در معرفی فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: دومین کنگره ملی شهدای کردستان با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی استان و مشارکت هنرمندان، فرصتی برای تولید و عرضه آثار مرتبط با شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در سطح ملی است.