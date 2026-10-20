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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۷

۲۳۷ برنامه برای دومین کنگره ملی شهدای گلستان نهایی شد

۲۳۷ برنامه برای دومین کنگره ملی شهدای گلستان نهایی شد

گرگان- فرمانده سپاه نینوا گلستان از نهایی شدن ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص برای دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید خبر داد و اعلام کرد اجرای این برنامه‌ها در سطح استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید موسی حسینی در جمع گلستانی‌های مقیم تهران که به مناسبت گرامیداشت ۴ هزار شهید استان برگزار شد، وحدت و انسجام مردم گلستان را از ویژگی‌های برجسته این استان دانست و بر نقش ایمان، اعتقادات دینی و تبعیت از ولایت فقیه در حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: انسجام و همبستگی مردم استان گلستان در سایه وحدت، ایمان، اعتقادات و ولایت فقیه مثال‌زدنی است و این همراهی، زمینه‌ساز امنیت و آرامش در استان شده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با دعوت از گلستانی‌های ساکن تهران برای شرکت در دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، افزود: این کنگره از سوم تا هفتم آبان‌ماه در گرگان برگزار می‌شود و حضور هم‌استانی‌های مقیم تهران در این رویداد ملی، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت یاد و خاطره آنان است.

حسینی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این کنگره اظهار کرد: برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان در قالب ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص نهایی شده و اجرای آن‌ها در سطح استان در حال انجام است.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح «سپاس» و رزمایش «رهروان شهدا» در گلستان خبر داد و گفت: در قالب این برنامه‌ها، مسئولان استان با حضور در منازل شهدا، از خانواده‌های معظم آنان تجلیل می‌کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: در جریان این دیدارها، تصاویر شهدای والامقام در قالب تابلوفرش تهیه شده و به خانواده‌های معظم شهدا اهدا می‌شود؛ اقدامی که با هدف تکریم خانواده‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و نام این قهرمانان انجام می‌گیرد.

کد مطلب 6983522

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