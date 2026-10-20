۲۳۷ برنامه برای دومین کنگره ملی شهدای گلستان نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید موسی حسینی در جمع گلستانی‌های مقیم تهران که به مناسبت گرامیداشت ۴ هزار شهید استان برگزار شد، وحدت و انسجام مردم گلستان را از ویژگی‌های برجسته این استان دانست و بر نقش ایمان، اعتقادات دینی و تبعیت از ولایت فقیه در حفظ امنیت و آرامش جامعه تأکید کرد.

وی اظهار کرد: انسجام و همبستگی مردم استان گلستان در سایه وحدت، ایمان، اعتقادات و ولایت فقیه مثال‌زدنی است و این همراهی، زمینه‌ساز امنیت و آرامش در استان شده است.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با دعوت از گلستانی‌های ساکن تهران برای شرکت در دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان، افزود: این کنگره از سوم تا هفتم آبان‌ماه در گرگان برگزار می‌شود و حضور هم‌استانی‌های مقیم تهران در این رویداد ملی، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و پاسداشت یاد و خاطره آنان است.

حسینی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری این کنگره اظهار کرد: برنامه‌های دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان گلستان در قالب ۱۹۴ برنامه عمومی و ۴۳ برنامه شاخص نهایی شده و اجرای آن‌ها در سطح استان در حال انجام است.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح «سپاس» و رزمایش «رهروان شهدا» در گلستان خبر داد و گفت: در قالب این برنامه‌ها، مسئولان استان با حضور در منازل شهدا، از خانواده‌های معظم آنان تجلیل می‌کنند.

فرمانده سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: در جریان این دیدارها، تصاویر شهدای والامقام در قالب تابلوفرش تهیه شده و به خانواده‌های معظم شهدا اهدا می‌شود؛ اقدامی که با هدف تکریم خانواده‌های شهدا و زنده نگه‌داشتن یاد و نام این قهرمانان انجام می‌گیرد.