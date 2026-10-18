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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

شناسایی ۲۲۰۰ معلول نابینا و کم بینا در استان سمنان؛ سهم آقایان ۶۴ درصد

شناسایی ۲۲۰۰ معلول نابینا و کم بینا در استان سمنان؛ سهم آقایان ۶۴ درصد

سمنان- معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه حدوداً دو هزار و ۲۰۰ معلول در حوزه کم بینایی و نابینایی در این استان شناسایی شده است، گفت: ۶۴ درصد از این افراد مرد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه میراج پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در بهزیستی استان سمنان از پوشش دو هزار و ۲۸۶ معلول در حوزه کم بینایی و نابینایی در این استان خبر داد و بیان کرد: ۶۴ درصد از این افراد مرد و ۳۶ درصد زن هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان سمنان با ۶۶۱ معلول حوزه کم بینایی و نابینایی بیشترین میزان معلولان این حوزه را به خود اختصاص داده است، ابراز کرد: بعد از مرکز استان، شهرستان شاهرود با ۶۵۱ نفر، دامغان با ۳۴۹ نفر، گرمسار با ۲۲۶ نفر و مهدیشهر با ۱۶۹ نفر رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

معاون بهزیستی استان سمنان همچنین غربالگری برای شناسایی اختلالات بینایی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: تشخیص به موقع می تواند جلوی بروز بسیاری از مشکلات را بگیرد.

میراج ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، در چارچوب برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا ۶ سال، ۲۵ هزار و ۴۰۹ کودک غربالگری شدند.

وی افزود: در این فرآیند، ۷۷۵ کودک به اپتومتریست ارجاع شدند که ۶۸۶ نفر به مراکز مربوط مراجعه کردند. همچنین ۱۳ کودک به چشم‌پزشک ارجاع شدند و برای ۱۰۹ نفر نیز کمک‌ هزینه خرید عینک برقرار شد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان سمنان با اشاره به پایگاه های غربالگری توضیح داد: در حال حاضر، ۱۹ پایگاه دائمی و ۶۵ پایگاه غیردائمی غربالگری بینایی، هشت دستگاه غربالگری، ۳۶ چارت لامپی و ۴۶ غربالگر در استان فعالیت دارند.

میراج ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، کمک‌هزینه ایاب‌ و ذهاب به ۵۶ نفر از افراد دارای آسیب بینایی پرداخت شد. همچنین ۱۰۰ نفر از این افراد با دریافت سفرکارت معلولان ایران (سماکارت)، از امکان استفاده از بلیت نیم‌بها در سفرهای بین‌شهری برخوردار شدند.

کد مطلب 6981485

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