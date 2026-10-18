برداشت ۱۵۰ میلیون تومان از حساب بانکی با کلیک روی فایل جعلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الوانی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت اعلام کرد که فایلی با عنوان «بخشنامه جدید» از سوی یکی از دوستانش در شبکه اجتماعی تلگرام برای وی ارسال شده و پس از کلیک روی آن، متوجه برداشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خود شده است.

وی افزود: در پی این شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند و پس از انجام اقدامات تخصصی، متهم را که در خارج از استان سکونت داشت، شناسایی کردند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضائی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

الوانی با هشدار درباره شیوه‌های کلاهبرداری سایبری بیان کرد: مجرمان با استفاده از عناوین وسوسه‌کننده‌ای مانند «کمک معیشتی دولت»، «بخشنامه جدید»، «عکس‌های یادگاری»، «تصاویر اختصاصی شما» و «کارت دعوت عروسی»، پیام‌ها، لینک‌ها و فایل‌های جعلی برای کاربران ارسال می‌کنند تا به اطلاعات بانکی و حساب‌های شهروندان دسترسی پیدا کنند.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم از دانلود فایل‌ها و کلیک روی لینک‌های مشکوک، حتی در صورت ارسال از سوی دوستان و آشنایان، خودداری کنند؛ چراکه ممکن است تلفن همراه فرستنده هک شده باشد.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی تأکید کرد: شهروندان پیش از باز کردن چنین پیام‌هایی از صحت ارسال آن‌ها اطمینان حاصل کنند و از بازنشر فایل‌های مشکوک برای دیگران بپرهیزند.

الوانی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های موبایلی، موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به‌صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.