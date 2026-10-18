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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

برداشت ۱۵۰ میلیون تومان از حساب بانکی با کلیک روی فایل جعلی

برداشت ۱۵۰ میلیون تومان از حساب بانکی با کلیک روی فایل جعلی

بیرجند- رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از برداشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی یکی از شهروندان با کلیک روی فایل جعلی «بخشنامه جدید» در تلگرام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الوانی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایت اعلام کرد که فایلی با عنوان «بخشنامه جدید» از سوی یکی از دوستانش در شبکه اجتماعی تلگرام برای وی ارسال شده و پس از کلیک روی آن، متوجه برداشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خود شده است.

وی افزود: در پی این شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند و پس از انجام اقدامات تخصصی، متهم را که در خارج از استان سکونت داشت، شناسایی کردند.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی ادامه داد: با هماهنگی مرجع قضائی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده برای طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

الوانی با هشدار درباره شیوه‌های کلاهبرداری سایبری بیان کرد: مجرمان با استفاده از عناوین وسوسه‌کننده‌ای مانند «کمک معیشتی دولت»، «بخشنامه جدید»، «عکس‌های یادگاری»، «تصاویر اختصاصی شما» و «کارت دعوت عروسی»، پیام‌ها، لینک‌ها و فایل‌های جعلی برای کاربران ارسال می‌کنند تا به اطلاعات بانکی و حساب‌های شهروندان دسترسی پیدا کنند.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم از دانلود فایل‌ها و کلیک روی لینک‌های مشکوک، حتی در صورت ارسال از سوی دوستان و آشنایان، خودداری کنند؛ چراکه ممکن است تلفن همراه فرستنده هک شده باشد.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی تأکید کرد: شهروندان پیش از باز کردن چنین پیام‌هایی از صحت ارسال آن‌ها اطمینان حاصل کنند و از بازنشر فایل‌های مشکوک برای دیگران بپرهیزند.

الوانی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های موبایلی، موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به‌صورت شبانه‌روزی گزارش دهند.

کد مطلب 6981576

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