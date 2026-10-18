  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی در مشهد»

آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی در مشهد»

مشهد- تونل پرچم و زنجیره انسانی کیلومتری با استقبال گسترده شهروندان مشهدی شامگاه یکشنبه تشکیل شد.

دریافت 23 MB
کد مطلب 6981679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها