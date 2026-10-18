https://mehrnews.com/x3dmQg ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱ کد مطلب 6981679 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱ آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی در مشهد» مشهد- تونل پرچم و زنجیره انسانی کیلومتری با استقبال گسترده شهروندان مشهدی شامگاه یکشنبه تشکیل شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6981679 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و یکمین شب از حضور مردم انقلابی مشهد در خیابانها ۲۳۰ شب از میدان داری و همدلی مردم مشهد برگزاری جشن ولادت حضرت زینب(س) در اجتماع شبانه مشهدیها اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مشهد برچسبها زنجیره انسانی مشهد بیعت با رهبر انقلاب
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