کشف ۲۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن پور اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال از عوامل افزایش مصرف برق و تشدید ناترازی انرژی است و پلیس با سودجویان این حوزه برخورد قانونی می‌کند.

وی افزود: در اجرای طرح جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز از ابتدای سال جاری، ۲۱۶ دستگاه ماینر کشف و برای بررسی‌های تخصصی به کارشناسان شرکت توزیع برق استان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با بیان اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده بیش از ۲۹ میلیارد تومان برآورد شده است بیان داشت:در این رابطه ۴۹ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.