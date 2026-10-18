به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل حسینی با اشاره به گلایه‌های مردمی از برگزاری جلسات و برنامه‌های تشریفاتی غیرضروری در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها گفت: برخی مدیران بیش از آنکه در میدان عمل باشند، تریبون‌دوست هستند و به‌جای پاسخگویی به مطالبات بر زمین‌مانده مردم، درگیر نمایش‌های رسانه‌ای و حضور در مراسم و برنامه‌های تشریفاتی می‌شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی، محدودیت‌های مالی و مشکلات متعدد اقتصادی مواجه است، مدیران باید تمام ظرفیت‌های موجود را برای حل مسائل مردم، تسریع امور اجرایی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به کار بگیرند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، کارآمدی مدیریت باید با اقدامات عملی و نتایج ملموس برای مردم سنجیده شود، نه تعداد جلسات، همایش‌ها و برنامه‌هایی که برگزار می‌شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به هزینه‌های برگزاری مراسم افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌ها گفت: در برخی موارد، هزینه‌های تشریفاتی یک مراسم به‌اندازه‌ای است که می‌توان با منابع مصرف‌شده، پروژه دیگری را به سرانجام رساند.

حسینی با بیان اینکه بازدیدهای مستمر از روستاها و مناطق حاشیه‌ای شهرها، ضرورت بازنگری در اولویت‌های هزینه‌کرد را نشان می‌دهد، افزود: اعتبار موردنیاز برای تأمین بسیاری از زیرساخت‌های روستایی و مناطق حاشیه‌ای شهرها، از هزینه‌های جانبی و تشریفاتی برخی مراسم در ادارات کل کمتر است.

وی تصریح کرد: مشاهده چنین برنامه‌هایی در رسانه‌ها، در شرایطی که مردم مناطق کم‌برخوردار با مشکلات زیرساختی مواجه هستند، می‌تواند احساس تبعیض، نادیده گرفته‌شدن و ضعف در مدیریت منابع عمومی را در جامعه تقویت کند.

ضرورت شفافیت در هزینه همایش‌ها و سفرهای اداری

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ضرورت برگزاری برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی باید قابل ارزیابی باشد، گفت: هر برنامه‌ای که با استفاده از منابع عمومی برگزار می‌شود، باید به سه پرسش اساسی پاسخ دهد؛ ضرورت برگزاری آن چیست، چه هزینه‌ای به کشور تحمیل می‌کند و چه دستاورد مشخصی برای مردم دارد؟

حسینی افزود: حتی اگر هزینه یک برنامه از سوی بخش خصوصی تأمین شود، وقت مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که باید صرف رسیدگی به مشکلات مردم شود، نباید در برنامه‌های بی‌نتیجه هدر برود؛ زیرا در نهایت، پیامدهای این رویکرد متوجه مردم خواهد بود.

وی با انتقاد از غلبه معیارهای کمی و ظاهری در ارزیابی برخی فعالیت‌های مدیریتی اظهار کرد: در بعضی بخش‌ها، تعداد جلسات، همایش‌ها، گردهمایی‌ها، سفرهای اداری و نمایشگاه‌ها بیش از آنکه بر اساس اثربخشی و نتیجه‌محوری ارزیابی شوند، با تعداد حاضران، سطح تشریفات و حجم اخبار و تصاویر منتشرشده سنجیده می‌شوند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: اگر این رویکرد به افزایش هزینه‌ها، موازی‌کاری و عقب‌ماندن امور اجرایی منجر شود، نیازمند اصلاح جدی است؛ البته نمی‌توان همه برنامه‌های دستگاه‌های دولتی را صرفاً به دلیل برگزاری، غیرضروری یا فاقد دستاورد دانست و لازم است اهداف و نتایج آن‌ها به‌صورت شفاف بررسی شود.

دستگاه‌ها دستاورد برنامه‌های خود را اعلام کنند

حسینی با طرح پرسش‌هایی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی گفت: دستگاه‌های مسئول باید مشخص کنند هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برنامه‌ها چقدر بوده و چه میزان اعتبار صرف تشریفات، رفت‌وآمد، اقامت، پذیرایی، آماده‌سازی فضاها و امور اجرایی شده است.

وی افزود: همچنین باید مشخص شود کدام‌یک از این برنامه‌ها به قرارداد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، رفع موانع اجرایی یا حل مسائل مردم منجر شده و چه سازوکاری برای ارزیابی وعده‌ها و سنجش دستاوردهای آن‌ها وجود دارد.

عضو شورای عالی انرژی کشور تأکید کرد: این مطالبه محدود به یک استان، شهر یا دستگاه خاص نیست، بلکه موضوعی ملی در راستای اصلاح شیوه حکمرانی و صیانت از منابع عمومی است. اگر یک جلسه را بتوان با تصمیم‌گیری دقیق و پیگیری مستمر جایگزین کرد یا یک همایش بدون خروجی روشن برگزار شود، باید درباره ضرورت ادامه چنین رویه‌هایی پاسخ روشنی ارائه شود.

حسینی از دولت و نمایندگان عالی دولت در استان‌ها خواست با بررسی دقیق برنامه‌های برگزارشده در دستگاه‌های اجرایی، گزارش شفافی از اهداف، هزینه‌ها و نتایج آن‌ها ارائه کنند.

وی کاهش جلسات و مأموریت‌های غیرضروری، جلوگیری از موازی‌کاری و تغییر معیار ارزیابی مدیران از تعداد برنامه‌های برگزارشده به میزان مسائل حل‌شده و تعهدات تحقق‌یافته را ضروری دانست.

نظارت بر هزینه‌کردهای فاقد توجیه

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در صیانت از منابع عمومی گفت: ضروری است هزینه‌کردهای قابل‌توجه و فاقد توجیه روشن در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی بررسی شود و در صورت احراز تخلف یا اتلاف منابع عمومی، اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این مطالبه به معنای تعطیل‌کردن فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی یا مدیریتی ضروری نیست؛ چراکه کشور همچنان به تصمیم‌گیری، تعاملات مؤثر، جذب سرمایه‌گذاری و برگزاری رویدادهای نتیجه‌محور نیاز دارد.

حسینی افزود: هنر مدیریت در شرایط دشوار، افزایش تشریفات نیست، بلکه تشخیص اولویت‌ها، کاهش هزینه‌های زائد و هدایت منابع محدود به سمت مهم‌ترین نیازهای کشور است. این مطالبه نیز از موضع تخریب مدیران مطرح نمی‌شود، بلکه ناظر بر مسئولیت‌پذیری در برابر مردم و صیانت از منافع ملی است.

وی با قدردانی از مدیران پرتلاش و کارآمد کشور گفت: این مدیران باید مورد حمایت قرار گیرند، اما هیچ مسئولی نباید خود را از پاسخگویی درباره ضرورت تصمیم‌ها و نحوه مصرف منابع عمومی بی‌نیاز بداند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پایان تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند منابع عمومی چگونه هزینه می‌شود و حاصل این هزینه‌کرد چیست؛ شفافیت در این زمینه نه یک امتیاز، بلکه بخشی از مسئولیت قانونی و اخلاقی مدیریت عمومی است.