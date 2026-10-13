به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی با اشاره به تصویب نهایی طرح جامع شهر شیراز گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی جهان و ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، رویکرد اکوسیستمی در بازنگری طرح جامع شیراز با توجه به تکالیف تعیین‌شده برای وزارت راه و شهرسازی در مواد ۲۱ و ۲۷ قانون هوای پاک مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: رویکرد طراحی شهری تاب‌آور شیراز از سال گذشته در اولویت کاری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس قرار گرفته و بر اساس آن، شیراز در قالب سه بوم‌شهر پایدار و تاب‌آور تعریف شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، حفاظت و احیای باغات، توسعه فضای سبز و ارتقای تاب‌آوری شهری را از محورهای اصلی این رویکرد دانست و گفت: در مطالعات بازنگری طرح جامع شیراز، مهار الگوی شهرسازی خودرومحور، کاهش وابستگی به سبک زندگی ماشینی، توجه به نیازهای شهروندان، ارتقای کیفیت زندگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی شهر مورد توجه قرار گرفته است.

بازگشت شیراز به الگوی شهرسازی انسان‌محور

عبدالهی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهری بیان کرد: بازگشت به الگوی شهرسازی انسان‌محور با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی موجود و پیشنهادی، توسعه مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و فراهم‌کردن زمینه زندگی سالم و پرتحرک از محورهای مورد توجه در بازنگری طرح جامع شیراز است.

وی ادامه داد: در این طرح، بازتعریف خیابان‌های ساختاری شهر در قالب خیابان کامل دنبال می‌شود تا خیابان‌ها از کارکرد صرفاً خودرومحور فاصله گرفته و به فضاهایی برای تعاملات اجتماعی و حضور شهروندان تبدیل شوند.

عدالت فضایی در دستور کار طرح جامع شیراز

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با تأکید بر اهمیت تحقق عدالت فضایی در محیط شهری گفت: طراحی فراگیر شهری با توجه به اسناد و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از دیگر رویکردهای مورد توجه در بازنگری طرح جامع شیراز است.

عبدالهی افزود: در این چارچوب، اصول شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار سالمند و مفاد قانون جامع حمایت از حقوق توان‌خواهان مورد توجه قرار گرفته تا امکان حضور و دسترسی برابر برای گروه‌های سنی مختلف و افراد با توانایی‌های متفاوت فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این رویکرد می‌تواند زمینه بهره‌مندی عادلانه شهروندان از فرصت‌های شهری، رشد و شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی را فراهم کند.