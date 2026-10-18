به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت هفته بازرسی و سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت نظارت‌ها، تقویت رویکرد کارشناسی در بازرسی‌ها و رعایت حقوق شهروندی در فرآیندهای اداری تأکید کردو با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران گفت: نظارت قانونی از ارکان اساسی حاکمیت است و سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت مهمی در نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری بر عهده دارد.

استاندار فارس با تشریح روند شکل‌گیری دولت‌های مدرن و تحول ساختارهای حکمرانی افزود: جوامع انسانی در مسیر تکامل تاریخی، از ساختارهای ساده به نظام‌های پیچیده اجتماعی و اداری رسیده‌اند و همین تحول، ضرورت ایجاد سازوکارهای قانونی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی را افزایش داده است.

نظارت باید در خدمت حقوق مردم باشد

امیری با اشاره به جایگاه نهادهای نظارتی در نظام حقوقی کشور بیان کرد: دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از جمله سازوکارهای نظارتی هستند که هر یک در حوزه مسئولیت خود بر عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیت نظارت می‌کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به دلیل ارتباط مستقیم فعالیت‌های آن با حقوق مردم و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، از جایگاه ویژه‌ای در نظام نظارتی کشور برخوردار است و فعالیت آن زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود.

استاندار فارس با یادآوری نقش شهید آیت‌الله بهشتی در شکل‌گیری ساختارهای حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت از آیت‌الله محقق داماد برای تصدی مسئولیت نخستین رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بر اهمیت نگاه علمی و کارشناسی در اجرای قوانین تأکید کرد.

امیری گفت: قانون به‌تنهایی نوشته‌ای خشک است و این نگاه کارشناسی، عدالت‌محور و اصولی بازرسان است که به آن روح و جان می‌بخشد و زمینه اجرای صحیح آن را فراهم می‌کند.

فارس می‌تواند الگوی ملی تفکیک نظارت و اجرا شود

وی در ادامه با طرح پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت بازرسی‌ها تصریح کرد: باید اصول حقوقی حاکم بر بازرسی از روح قانون استخراج شود تا فرآیندهای نظارتی با عدالت و موازین اداری انطباق بیشتری پیدا کند.

استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت تفکیک دقیق مسئولیت‌های نظارتی و اجرایی، پیشنهاد داد این استان در زمینه تعیین مرزهای نظارت و اجرا به الگویی برای سایر استان‌های کشور تبدیل شود.

امیری استفاده از ابزارهای الکترونیکی و فناوری‌های نوین در فرآیندهای بازرسی را از دیگر ضرورت‌های ارتقای نظام نظارتی دانست و بر توجه جدی به ساختارهای رسمی و ضوابط قانونی در انجام مأموریت‌ها تأکید کرد.

حقوق شهروندی باید در اولویت بازرسی‌ها باشد

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی در همه سطوح مدیریتی و نظارتی گفت: هر مدیر و مسئولی، فارغ از جایگاه و مسئولیت خود، پیش از هر چیز یک شهروند است و باید حقوق شهروندی را در صدر توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه نظارت نباید مانعی برای تصمیم‌گیری مدیران اجرایی ایجاد کند، افزود: نگاه بازرسی باید اثربخش و سازنده باشد و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که شجاعت و قدرت ریسک‌پذیری را از مدیران اجرایی سلب کند.

بازرسی‌ها باید به افزایش کارآمدی دستگاه‌ها منجر شود

امیری در پایان با تأکید بر ضرورت برخورداری بازرسان از دانش تخصصی و اطلاعات دقیق اظهار کرد: بازرسان باید با تسلط کامل بر قوانین و بهره‌گیری از دانش کارشناسی پیشرفته در میدان حضور یابند تا نظارت‌ها در مسیر تعالی امور، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها و بهبود خدمت‌رسانی به مردم قرار گیرد.



لازم به توضیح است آیین گرامیداشت هفته بازرسی و سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور رئیس‌کل دادگستری استان فارس، بازرس کل استان و رئیس منطقه سه سازمان بازرسی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه قضایی و اجرایی برگزار شد.

