تیم والیبال استقلال در مشهد مستقر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشکاه استقلال تهران، باشگاه استقلال به اطلاع هواداران و مردم شریف گنبدکاووس و مشهد می‌رساند، بر اساس مصوبه هیات‌مدیره باشگاه، تیم والیبال استقلال در فصل پیش‌رو در شهر مشهد مستقر خواهد شد. این تصمیم با بررسی تجربه فصل گذشته، میزان تحقق حمایت‌های محلی و ضرورت تامین شرایط پایدار برای فعالیت تیم اتخاذ شده است. فصل گذشته با وجود محبت و همراهی ارزشمند مردم والیبال‌دوست گنبدکاووس، حمایت و همکاری مورد انتظار از سوی مسئولان استانی و شهری فراهم نشد و باشگاه در تامین نیازهای تیم با دشواری‌هایی مواجه بود.

در سال جاری نیز با وجود تصویب کمک ۲۰ میلیارد تومانی در شورای شهر گنبدکاووس، این مصوبه به تایید کمیته تطبیق نرسید و امکان اتکای باشگاه به این حمایت فراهم نشد. پیگیری‌ها و اعلام آمادگی‌های اخیر مسئولان محلی اگرچه شایسته قدردانی است، تاکنون به فراهم‌شدن پشتوانه‌ای قابل اتکا برای فصل پیش‌رو منجر نشده است.

هیئت‌مدیره استقلال در تاریخ دوم شهریورماه، استقرار تیم والیبال در مشهد را تصویب کرد. طی سه هفته حضور تیم در این شهر نیز، مسئولان استان خراسان رضوی همراهی و حمایت مناسبی نشان دادند و وعده‌های مساعدی از سوی شورای شهر و شهردار محترم مشهد برای کمک به تیم دریافت شد. مجموعه این شرایط، مبنای تصمیم باشگاه برای استقرار تیم والیبال مردان در مشهد قرار گرفت.

باشگاه استقلال برای مردم شریف گنبدکاووس، استعدادهای ورزشی این منطقه و پیشینه پرافتخار والیبال آن احترام ویژه‌ای قائل است و از همراهی صمیمانه آنان قدردانی می‌کند. باشگاه مصمم است فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود در گنبدکاووس را در سایر رشته‌های ورزشی، حوزه آکادمی، استعدادیابی و دیگر بخش‌ها دنبال کند و با همکاری مسئولان محلی، زمینه حضوری پایدار و مؤثر را برای استقلال در این شهر را فراهم سازد.