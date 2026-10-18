واکنش خداداد عزیزی به حواشی دیدار تراکتور و ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی پس از اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان با انتقاد از تداوم فحاشی علیه بازیکنان این تیم و خانواده‌های آنان اظهار کرد: حدود دو تا دو سال و نیم است که پس از هر مسابقه در میکسدزون درباره فحاشی‌های سازمان‌یافته برخی افراد در ورزشگاه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، اما تاکنون اقدام جدی برای پایان دادن به این وضعیت صورت نگرفته است.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری این اتفاقات افزود: این مسائل از زمانی شدت گرفت که تراکتور در رقابت‌های قهرمانی لیگ برتر حضور داشت و دو سال پیش به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسید. سال گذشته نیز میزان این فحاشی‌ها افزایش یافت و در دیدار مقابل ملوان به اوج رسید.

مدیر تیم فوتبال تراکتور با اشاره به شدت گرفتن حواشی این مسابقه گفت: شرایط به جایی رسید که زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، دستور خروج تیم از زمین مسابقه را صادر کرد؛ چراکه این وضعیت برای بازیکنان و باشگاه دیگر قابل تحمل نیست.

عزیزی با بیان اینکه برخی افراد تلاش می‌کنند با چنین رفتارهایی بر روحیه بازیکنان تراکتور تأثیر بگذارند، تأکید کرد: بازیکنان ما تحت تأثیر این اقدامات قرار نمی‌گیرند، اما تداوم فحاشی علیه خانواده‌های آنان موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت.

انتظار داریم کمیته انضباطی عدالت را اجرا کند

مدیر تیم تراکتور با اشاره به برخوردهای انضباطی گذشته با خود و این باشگاه، خواستار برخورد مشابه با تخلفات رخ‌داده در ورزشگاه‌ها شد و گفت: همان‌طور که با من برخورد جدی شد و چهار ماه محرومیت برایم در نظر گرفتند، رأی صادرشده را پذیرفتم و اکنون نیز انتظار داریم با اتفاقات اخیر بر اساس عدالت رسیدگی شود.

وی با یادآوری حواشی دیدار تراکتور و پرسپولیس در سال گذشته اظهار کرد: در آن مقطع، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از عوامل تراکتور محروم شدند و باشگاه نیز به دلیل اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه با جریمه سنگینی مواجه شد.

عزیزی ادامه داد: اکنون منتظریم ببینیم کمیته انضباطی چگونه به اتفاقات اخیر رسیدگی می‌کند و آیا همان‌طور که در پرونده‌های مربوط به تراکتور برخورد شده است، در این مورد نیز تصمیم متناسبی اتخاذ خواهد شد یا خیر.

وی تأکید کرد که مطالبه باشگاه تراکتور، اجرای عدالت و برخورد یکسان با تخلفات در فوتبال است و رسیدگی به این مسائل نباید تحت تأثیر نام تیم‌ها قرار بگیرد.

تأکید بر برخورد با توهین‌های قومیتی

مدیر تیم فوتبال تراکتور در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات پیشین مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، درباره نحوه برخورد با توهین‌های قومیتی در ورزشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: آقای تاج اعلام کرده بود که در صورت وقوع توهین قومیتی، سه امتیاز به تیمی که هدف این توهین‌ها قرار گرفته است تعلق می‌گیرد و با تیم خاطی نیز به‌شدت برخورد خواهد شد.

عزیزی با بیان اینکه طی یک سال گذشته توهین‌های قومیتی علیه مردم آذربایجان ادامه داشته است، خواستار رسیدگی جدی مسئولان فوتبال به این موضوع شد.

وی اظهار کرد: توهین به مردم شریف آذربایجان به خاطر فوتبال یا هر موضوع دیگری پذیرفتنی نیست و انتظار داریم فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی در برابر چنین رفتارهایی موضعی جدی داشته باشند.

مدیر تیم تراکتور با اشاره به برخوردهای صورت‌گرفته با هواداران این تیم گفت: هواداران تراکتور برای تشویق تیم خود به ورزشگاه می‌روند و اگر تخلفی از سوی آنان صورت گرفته باشد، محرومیت و مجازات نیز اعمال شده است. بنابراین انتظار داریم در قبال اتفاقات رخ‌داده در سایر ورزشگاه‌ها نیز عدالت به یک شکل اجرا شود.

هشدار درباره تکرار حواشی در دیدار برگشت

عزیزی در ادامه با اشاره به احتمال تکرار چنین اتفاقاتی در مسابقات آینده، نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به فحاشی‌ها و توهین‌های قومیتی هشدار داد و گفت: اگر با این مسائل برخورد نشود، ممکن است در دیدار برگشت در تبریز نیز شاهد اتفاقات مشابهی باشیم.

وی تأکید کرد: این صحبت را به‌عنوان تهدید مطرح نمی‌کنم، بلکه معتقدم ادامه این روند می‌تواند واکنش هواداران پرشور تراکتور و مردم آذربایجان را به دنبال داشته باشد.

مدیر تیم فوتبال تراکتور در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت رسیدگی به حواشی دیدارهای فوتبال، خواستار برخورد مسئولان فدراسیون و کمیته انضباطی با فحاشی و توهین‌های قومیتی شد و اجرای یکسان مقررات برای همه تیم‌ها را مطالبه کرد.