به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در واکنش به حواشی دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سیروس قایقران اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده‌ام، در جریان این مسابقه رفتارهایی خارج از شأن ورزش و توهین‌هایی صورت گرفته است که بازیکنان تراکتور نیز در واکنش به این اتفاقات، از ادامه روند برگزاری مسابقه خودداری کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در رقابت‌های ورزشی گفت: فوتبال باید عرصه جوانمردی، همبستگی ملی و احترام متقابل باشد، نه محلی برای هتاکی، توهین‌های قومیتی و رفتارهای مغایر با اخلاق عمومی.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال، بر ضرورت مقابله جدی با ناهنجاری‌های موجود در ورزشگاه‌ها تأکید کرد.

صدیقی با بیان اینکه این مطالبه را پیگیری خواهد کرد، افزود: این بار از مطالبه خود کوتاه نمی‌آییم و اجازه نمی‌دهیم چنین موضوعاتی به فراموشی سپرده شود.

وی خواستار برخورد قاطع، قانونی و بدون ملاحظه با عوامل هتاکی و هنجارشکنی شد و تأکید کرد که باید با این رفتارهای مغایر با فرهنگ و اخلاق ورزشی مقابله شود تا بساط چنین ناهنجاری‌هایی از ورزشگاه‌ها برچیده شود.