تساوی بدون گل فولاد و نساجی در بازی بی جان!

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار امشب یکشنبه رقابت های هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور بین تیم های فوتبال فولاد خوزستان و نساجی مازندران برگزار شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم که سعی داشتند در جریان مسابقه بیشتر روی کارهای دفاعی و استفاده از اشتباهات فردی حریف استفاده کنند یک بازی کسالت بار را انجام دادند که شاید تنها موقعیت این مسابقه مربوط به صحنه ای باشد که فرشاد احمدزاده در دقیقه ۳۹ نتوانست دروازه نساجی مازندران که خالی از بازیکن بود را باز کند تا فولاد پس از سه هفته تن به تساوی دهد و خبری از صعود خیره کننده به بالای جدولش نباشد.

فولاد با این یک امتیاز در رده پنجم ماند اما ۱۶ امتیازی شد و نساجی نیز سومین تساوی متوالی خود را کسب کرد تا سعید دقیقی که سه بازی است هدایت نساجی را بر عهده دارد همچنان در حسرت پیروزی با این تیم در فصل جاری بماند.