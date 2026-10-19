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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

نتایج جدیدترین نظرسنجی؛

صهیونیست‌ها آیزنکوت را به نتانیاهو ترجیح می‌دهند

صهیونیست‌ها آیزنکوت را به نتانیاهو ترجیح می‌دهند

نظرسنجی انجام شده در اراضی اشغالی بیانگر تضعیف جایگاه نتانیاهو در آستانه انتخابات پیش روی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج نظرسنجی انجام شده در اراضی اشغالی طی روز گذشته نشان می دهد که اردوگاه نتانیاهو ۲ کرسی دیگر را از دست داده و تعداد کرسی های آن به ۵۱ عدد می رسد.

بر اساس این گزارش، تعداد کرسی های اردوگاه آیزنکوت رقیب نتانیاهو و رئیس پیشین ستاد ارتش صهیونیستی به ۵۲ عدد می رسد و ۴۳ درصد از صهیونیست ها ترجیح می دهند وی نخست وزیر شود. این در حالی است که تنها ۳۵ درصد از آنها به نتانیاهو اشاره کرده اند. هفته گذشته این رقم به ۳۸ درصد می رسید.

در نظرسنجی هفته گذشته تعداد کرسی های اردوگاه آیزنکوت به ۵۰ عدد می رسید. برای تشکیل کابینه جدید در رژیم صهیونیستی کسب ۶۱ کرسی از میان ۱۲۰ کرسی پارلمان ضروری است.

نتانیاهو روز گذشته اعتراف کرد که مطمئن نیست در انتخابات پارلمانی پیروز شود.

کد مطلب 6982229

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