اصغر حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های آموزشی شهرستان جم در سال جاری، این منطقه را در میان ۷۳۴ منطقه آموزشی کشور به جایگاه شصت‌ودوم رسانده است؛ موفقیتی که با افزایش میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان همراه بوده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان این شهرستان در امتحانات نهایی بیان کرد: میانگین معدل دانش‌آموزان جم به ۱۳.۰۴ رسیده و این شهرستان رتبه نخست استان بوشهر را در این شاخص کسب کرده است.

وی با بیان اینکه جایگاه جم در رتبه‌بندی کشوری نیز بهبود چشمگیری داشته است، افزود: این شهرستان که در سال ۱۴۰۳ در رتبه ۱۱۶ کشور قرار داشت، در سال ۱۴۰۵ با صعود ۵۴ پله‌ای به رتبه ۶۲ در میان ۷۳۴ منطقه آموزشی رسیده است.

افزایش ۱.۵۶ نمره‌ای میانگین معدل امتحانات نهایی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم همچنین از افزایش ۱.۵۶ نمره‌ای میانگین معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته خبر داد و این روند را نشان‌دهنده بهبود عملکرد آموزشی شهرستان دانست.

حاجی‌زاده با تأکید بر ضرورت تداوم روند ارتقای کیفیت آموزش، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق مدیران مدارس و تلاش معلمان، زمینه برای تقویت بیشتر جایگاه علمی دانش‌آموزان جم فراهم شود.

وی از مدیران، معلمان و مشاوران مدارس دوره متوسطه دوم به دلیل تلاش در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود نتایج امتحانات نهایی قدردانی کرد.