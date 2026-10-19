  1. استانها
  2. یزد
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

اجرای طرح وارنیش فلوراید برای ۷۲۰۰ دانش‌آموز بافقی

اجرای طرح وارنیش فلوراید برای ۷۲۰۰ دانش‌آموز بافقی

یزد- معاون شبکه بهداشت و درمان بافق از اجرای طرح وارنیش فلوراید برای حدود هفت هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز ابتدایی در ۴۰ مدرسه این شهرستان با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بافق، مهدیه کوهگرد اظهار کرد: طرح وارنیش فلوراید برای دانش‌آموزان ۶ تا ۱۲ ساله دوره ابتدایی، سالانه در دو نوبت و با فاصله شش ماه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از پوسیدگی دندان افزود: وارنیش فلوراید یکی از روش‌های آسان، کم‌هزینه و در دسترس برای پیشگیری از پوسیدگی دندان است.

معاون شبکه بهداشت و درمان بافق ادامه داد: همزمان با آغاز این طرح در شهرستان، خدمات وارنیش فلوراید به حدود هفت هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز در ۴۰ مدرسه ابتدایی ارائه می‌شود.

کوهگرد خاطرنشان کرد: مراقبان سلامت، دندان‌پزشکان و بهورزان اجرای این طرح و ارائه خدمات به دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

کد مطلب 6982562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها