به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کوخائی، تهیه‌کننده و کارگردان مستند «گیم‌شِید» که با عنوان «یه دست دیگه» اول آبان از شبکه سه سیما پخش شد، با اشاره به رویکرد این مستند در پرداختن به بازی‌های رایانه‌ای گفت: هدف گروه سازنده، ایجاد ترس در خانواده‌ها نبود، بلکه تلاش کردیم زمینه‌ای برای پرسشگری و شناخت دقیق‌تر این رسانه فراهم کنیم.

کوخائی با اشاره به گستردگی موضوع بازی‌های رایانه‌ای افزود: برای بررسی این حوزه، نمی‌توان تنها بر یک جنبه تمرکز کرد؛ چراکه شناخت این رسانه مستلزم توجه هم‌زمان به نقش بازیکن، مسئولیت بازی‌ساز و جایگاه والدین در مواجهه کودکان و نوجوانان با بازی‌هاست.

وی گفت: بازیکن در ارتباط با بازی، صرفاً مصرف‌کننده محتوا نیست و شیوه تعامل او با بازی اهمیت دارد. از سوی دیگر، بازی‌ساز با انتخاب محتوا و طراحی تجربه بازی، در شکل‌گیری این ارتباط نقش دارد و والدین نیز باید نسبت به نوع بازی و تناسب آن با سن فرزندانشان آگاهی داشته باشند.

تهیه‌کننده و کارگردان «گیم‌شِید» با اشاره به رویکرد پژوهشی این اثر ادامه داد: یکی از دغدغه‌های ما این بود که موضوع بازی‌های رایانه‌ای به هشدارهای کلی درباره آسیب‌ها محدود نشود. تلاش کردیم مسئله را از زاویه‌های مختلف بررسی کنیم تا مخاطب بتواند نقش و مسئولیت هر یک از این بخش‌ها را بهتر بشناسد.

کوخائی درباره روند پژوهش مستند اظهار کرد: بررسی منابع مکتوب و تصویری و گفت‌وگو با متخصصان، بخشی از مسیر شناخت موضوع بود. برای ما اهمیت داشت که پیش از رسیدن به روایت نهایی، ابعاد مختلف مسئله بررسی شود و مستند بر پایه اطلاعات و دیدگاه‌های متنوع شکل بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت بازی‌سازان افزود: در بررسی بازی‌های رایانه‌ای، علاوه بر نحوه استفاده بازیکن و نظارت خانواده، باید به محتوای بازی و چگونگی طراحی آن نیز توجه کرد. پرداختن به این موضوع کمک می‌کند مسئله صرفاً به رفتار کودک یا میزان نظارت والدین تقلیل پیدا نکند و ابعاد دیگری که در تجربه بازی نقش دارند نیز دیده شوند.

کارگردان «گیم‌شِید» با اشاره به نقش خانواده گفت: هدف ما این نبود که والدین را از بازی‌های رایانه‌ای بترسانیم؛ بلکه می‌خواستیم آن‌ها را به پرسیدن و شناخت بیشتر ترغیب کنیم. آگاهی از محتوای بازی‌ها، توجه به رده‌بندی سنی و گفت‌وگو با فرزندان می‌تواند زمینه مواجهه مسئولانه‌تر با این رسانه را فراهم کند.

کوخائی در ادامه این گفت‌وگو، با اشاره به همراهی عوامل مختلف در شکل‌گیری این مستند، از همکاری مریم کوخائی به‌عنوان نویسنده و پژوهشگر، محسن رزاقی به‌عنوان مشاور پروژه و سپیده دژکام به‌عنوان مدیر تولید یاد کرد. تدوین «گیم‌شِید» را زهره آقایی برعهده داشته و نیما حقیقی، بهزاد نیک‌ورز و سهیل حشمتی به‌عنوان تصویربردار در این پروژه همکاری کرده‌اند. همچنین محسن فرهی دستیار تصویر، حسین بوجار صدابردار و محسن ابویی مسئول گرافیک این مستند بوده‌اند. وی همچنین از حضور سعید مدرسی، النا ایوانونا، محسن رزاقی، حسین حق‌شناس، مرتضی جمشیدی، بشری هاتف، مهدی کاشفی و محمدصادق شریعتی در بخش کارشناسی مستند خبر داد.

وی در پایان با اشاره به انتظار گروه سازنده از مخاطبان خاطرنشان کرد: ترجیح ما این بود که مخاطب پس از تماشای مستند، به‌جای رسیدن به قضاوتی از پیش تعیین‌شده، با پرسش‌های جدی‌تری روبه‌رو شود. برای ما مهم بود که در کنار نقش والدین، مسئولیت بازی‌ساز و شیوه مواجهه بازیکن نیز مورد توجه قرار بگیرد تا موضوع از زاویه‌ای جامع‌تر دیده شود.

مستند «گیم‌شِید» با موضوع بازی‌های رایانه‌ای، اول آبان با عنوان «یه دست دیگه» از شبکه سه سیما پخش شد.