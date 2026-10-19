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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

خرم‌آباد- مستند «وقتی جنگ رسید» به کارگردانی مهدی سلیمی، با حضور پرشور اهالی فرهنگ و رسانه و استقبال مردم در سینما استقلال خرم‌آباد اکران و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «وقتی جنگ رسید» به کارگردانی مهدی سلیمی، با حضور پرشور اهالی فرهنگ و رسانه و استقبال مردم در سینما استقلال خرم‌آباد اکران و رونمایی شد.

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

اکران این اثر با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود و پس از نمایش آن، فرصتی برای گفت‌وگو درباره تجربه‌ها، دشواری‌ها و الزامات مستندسازی در شرایط بحران و جنگ فراهم شد.

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

مستند «وقتی جنگ رسید» نخستین اثر بلند تولیدشده در لرستان با محوریت جنگ چهل‌روزه است که می‌کوشد با روایت روزهای پرالتهاب و سرنوشت‌ساز این دوره، گوشه‌ای از رویدادها، احساسات و تجربه‌های مردم لرستان را در روزهای دشوار جنگ به تصویر بکشد.

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

این اثر در تلاش است بخشی از تجربه زیسته مردم استان در دوران جنگ را ثبت کند و با نگاهی مستند، روایتی از آن روزها برای مخاطبان به یادگار بگذارد.

اکران مستند «وقتی جنگ رسید» در سینما استقلال خرم‌آباد

کد مطلب 6982712

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