به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «وقتی جنگ رسید» به کارگردانی مهدی سلیمی، با حضور پرشور اهالی فرهنگ و رسانه و استقبال مردم در سینما استقلال خرم‌آباد اکران و رونمایی شد.

اکران این اثر با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود و پس از نمایش آن، فرصتی برای گفت‌وگو درباره تجربه‌ها، دشواری‌ها و الزامات مستندسازی در شرایط بحران و جنگ فراهم شد.

مستند «وقتی جنگ رسید» نخستین اثر بلند تولیدشده در لرستان با محوریت جنگ چهل‌روزه است که می‌کوشد با روایت روزهای پرالتهاب و سرنوشت‌ساز این دوره، گوشه‌ای از رویدادها، احساسات و تجربه‌های مردم لرستان را در روزهای دشوار جنگ به تصویر بکشد.

این اثر در تلاش است بخشی از تجربه زیسته مردم استان در دوران جنگ را ثبت کند و با نگاهی مستند، روایتی از آن روزها برای مخاطبان به یادگار بگذارد.