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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

عزم نبیل فهمی برای سفر به جنوب لبنان

عزم نبیل فهمی برای سفر به جنوب لبنان

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به اینکه لبنان برای اتحادیه عرب و شخص او در جایگاه دبیرکل، در اولویت قرار دارد از عزم خود برای سفر به جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، تاکید کرد که لبنان برای اتحادیه عرب و شخص او در جایگاه دبیرکل، در اولویت قرار دارد.

وی بر حمایت از دولت لبنان در تمامی نهادهای آن و پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از این کشور تأکید کرد.

فهمی پس از دیدار با جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، از قصد خود برای سفر به جنوب این کشور، در پی حملات مکرر رژیم صهیونیستی به شهروندان و منافع لبنان، خبر داد.

وی تاکید کرد که تلاش‌ها برای هدایت اقدامات اتحادیه عرب در راستای حمایت از لبنان و دولت این کشور ادامه خواهد یافت.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین از افزایش فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک در ارتباط با لبنان خبر داد و اشاره کرد که حمایت کامل کشورهای عربی از مذاکرات لبنان با اسرائیل وجود دارد.

کد مطلب 6982796

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