به گزارش خبرگزاری مهر، علیراد از خوانندگان تازه وارد موسیقی تلفیقی روز بیست و هفتم مهر تازه ترین کنسرت خود را طی ۲ نوبت در کرج برگزار می کند.

این خواننده قرار است برای نخستین‌بار در کرج، تلفیقی از موسیقی پاپ و رپ را پیش روی مخاطبان ببرد.

این کنسرت در ۲ سانس ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود و مخاطبان در این اجرا مجموعه‌ای از قطعات علیراد را خواهند شنید.

از جمله آثار حاضر در فهرست اجرا می‌توان به «خوشحالی نه»، «سختمه»، «واسه بغلت»، «دیدی»، «آرامش»، «چفت»، «شرط داره»، «آرزوی محال»، «یه کاری کن»، «جون علی» و «از خودم زدم» اشاره کرد.