اجرای بیش از ۴۰ برنامه ورزشی در هفته تربیت بدنی میبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد، علی ابراهیمی با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان‌ماه اظهار کرد: بیش از ۴۰ برنامه در حوزه ورزش آقایان، بانوان و امور جوانان پیش‌بینی شده که تلاش شده است بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در اجتماعات عمومی برگزار شود.

وی افزود: برپایی میز خدمت و ارتباط مستقیم با مردم، همایش‌های پیاده‌روی، ورزش صبحگاهی، دوچرخه‌سواری و برنامه‌های ورزش همگانی از جمله برنامه‌های این هفته با هدف گسترش مشارکت شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد با اشاره به اجرای دو طرح ملی «مسجد، ورزش و ارزش» و «تکاپو» ادامه داد: طرح «مسجد، ورزش و ارزش» ویژه بانوان و شامل ۱۰ آیتم ورزشی است که پنجشنبه این هفته در بیت‌الزهرا(س) برگزار می‌شود. این طرح با هدف افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی و در چارچوب ارزش‌های فرهنگی اجرا خواهد شد.

ابراهیمی اضافه کرد: طرح ملی «تکاپو» نیز با محوریت ورزشکاران رشته کاراته برنامه‌ریزی شده است. همچنین میز خدمت و مشاوره در اجتماعات شبانه، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی میبد در سه سال گذشته گفت: در هفته تربیت بدنی، سالن تنیس روی میز شهیدیه و سالن چندمنظوره صدرآباد به همراه دو زمین چمن مصنوعی بزرگ در فهرست طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای افتتاح قرار دارند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد با تأکید بر ظرفیت استعدادهای ورزشی این شهرستان خاطرنشان کرد: شناسایی و حمایت از ورزشکاران مستعد و فراهم‌کردن زمینه رشد آنان برای ارتقای جایگاه ورزش میبد در سطح استان و کشور ضروری است.

ابراهیمی همچنین از فعالان و مجموعه‌های صنعتی شهرستان خواست با حمایت بیشتر از جوانان و ورزشکاران مستعد، در توسعه ورزش و شکوفایی ظرفیت‌های ورزشی میبد مشارکت کنند.