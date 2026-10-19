حضور ۲ کرمانی در تیم فوتسال زنان استقلال

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: لیگ برتر فوتسال زنان در حالی از پنجشنبه ۳۰ مهر در ۲ گروه برگزار می‌شود که استان کرمان اگرچه ۲ نماینده در ۲ گروه مختلف دارد؛ اما تعدادی از بازیکنان کرمانی در تیم‌های خارج از استان مشغول به فعالیت هستند.

نرجس کریمی‌نسب و فاطمه خدایی ۲ بازیکنی کرمانی هستند که قبلاً پیراهن تیم فوتسال دختران مس کرمان را بر تن داشتند.

کریمی فصل گذشته با استقلال توانسته بود قهرمان لیگ برتر شود و خدایی نیز در تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی توپ می‌زد؛ حالا هر ۲ بازیکن با تجربه کرمانی در تیم پایتخت حضور دارند و استقلال امسال دومین سالی است که در لیگ برتر فوتسال زنان تیم‌داری می‌کند.

امیدوارم بتوانیم قهرمانی را تکرار کنیم

نرجس کریمی‌نسب، فوتسالیست کرمانی استقلال درمورد تمدید قراردادش با این تیم به خبرنگار مهر گفت: از بچگی استقلالی بودم و دوست داشتم یک روزی در این تیم بازی کنم، سال گذشته با باشگاه صحبت کردیم و شرایط مهیا شد و به این تیم اضافه شدم در طول فصل هم باتوجه‌به اینکه از عملکردم راضی بودند مجدد برای تمدید صحبت کردیم و تصمیم گرفتم امسال نیز در استقلال بمانم.

وی درمورد بازی‌کردن خارج از کرمان افزود: ۳ سال پیش زمانی که بعد از سال‌ها با خواهرم تصمیم گرفتیم خارج از استان بازی کنیم در ابتدا برایمان کمی سخت بود؛ اما رفته‌رفته با شرایط کنار آمدیم.

وی ادامه داد: وقتی توانستیم با تیم آبادان قهرمان شویم خیلی حس و حال خوبی داشتم و بخش زیادی از سختی‌هایی که کشیدیم را جبران کرد؛ بعد از پایان فصل استقلال در فوتسال زنان تیم داری کرد منم این تیم را از بچگی دوست داشتم تصمیم گرفتم باتوجه‌به پیشنهادی که داشتم به این تیم بروم.

کریمی نسب، افزود: خداراشکر حمایت‌های خوبی هم شد و تیم خوبی هم داشتیم و قهرمان شدیم.

فوتسالیست کرمانی درمورد فصل جدید و حضورش برای دومین سال در استقلال گفت: خوشحالم که برای دومین سال در استقلال هستم و تمام تمرکزم را برای این تیم گذاشتم و امیدوارم فصل پیش رو عملکرد خوبی داشته باشم و ان شالله بتوانیم باز هم قهرمانی کسب کنیم.

خوشحالم درتیم موردعلاقه‌ام بازی می‌کنم

فاطمه خدایی، گلر کرمانی تیم استقلال نیز که فصل جدید برای آبی‌پوشان به میدان خواهد رفت درمورد پیوستنش به استقلال به خبرنگار مهر گفت: یکی از بزرگ‌ترین خوشحالی‌های من این است که حالا در تیم موردعلاقه‌ام بازی می‌کنم، استقلال تیم بزرگ و ریشه‌داری است و من تمام تلاشم را برای اینکه بهترین عملکرد را داشته باشم در این تیم انجام می‌دهم.

وی درمورد بازی‌کردن خارج از کرمان افزود: بعد سال‌ها حضور در فوتسال کرمان و مس کرمان دورشدن از خانه و جایی که سال‌ها بازی کردم برایم سخت بود؛ اما تجربه متفاوتی بود و من از این تجربه‌ها درس‌های زیادی گرفتم.

وی درمورد فوتسال کرمان گفت: من سال های زیادی از بازی‌کردن خودم را در تیم مس کرمان بودم و قطعاً این باشگاه در دیده‌شدن استعدادهای فوتسال زنان نقش مهمی داشته و من ناراحتم از این اینکه امسال این تیم در لیگ برتر حضور ندارد و برای استعدادهای زیادی که در کرمان است حیف است.

مسابقات لیگ برتر فوتسال زنان از روز پنجشنبه ۳۰ مهر آغاز می‌شود. تیم ها در دو گروه با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

تیم های مس رفسنجان و پارسه کرمان ۲ نماینده استان کرمان در این گروه‌ها هستند.