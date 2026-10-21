قهر دوباره بیرانوند؛ استعداد المپیکی در مسیر حاشیه یا قهرمانی؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ناکامی تیم ملی تیراندازی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا این روزها ملی‌پوشان این رشته خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان قطر آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که از اهمیت بالایی در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس برخوردار است. در این میان اردوی تیم ملی اهداف پروازی نیز به‌تازگی آغاز شده و قرار است تا هشتم آبان ادامه داشته باشد اما در شرایطی که این تیم باید خود را برای یکی از مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو آماده کند خبرهایی درباره قهر محمد بیرانوند از تمرینات تیم ملی به گوش می‌رسد. اتفاقی که بار دیگر رفتار یکی از استعدادهای جوان تیراندازی ایران را به موضوعی قابل تأمل تبدیل کرده است.

محمد بیرانوند که با کسب سهمیه المپیک پاریس در نوجوانی نام خود را در تاریخ تیراندازی ایران ثبت کرد بدون تردید یکی از استعدادهای ارزشمند اهداف پروازی کشور است اما در ورزش حرفه‌ای همه‌چیز به استعداد و کسب مدال خلاصه نمی‌شود و رفتار حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و نحوه برخورد با اختلاف‌نظرها نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

از اختلاف با نیکخو تا تغییر دوباره سرمربی

اختلاف بیرانوند با کادر فنی تیم ملی موضوع تازه‌ای نیست. او پیش از این و در دوره حضور نریمان نیکخو به‌عنوان سرمربی تیم ملی اهداف پروازی نیز انتقادهای تندی را مطرح کرده بود. بیرانوند در مصاحبه‌ای مدعی شد که سرمربی وقت از نظر فنی چیزی به او اضافه نکرده و حتی سطح فنی‌ او را کاهش داده است. او همچنین انتخاب نیکخو را زیر سؤال برد و از نبود آرامش در دوره فعالیت این مربی سخن گفت.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که بیرانوند پیش از آن با کسب سهمیه المپیک پاریس در ۱۵ سالگی به یکی از چهره‌های خبرساز ورزش ایران تبدیل شده بود. اما به نظر می‌رسد بیرانوند در تمایز میان اتکا به توانایی‌های فردی و نقش کادر فنی در مسیر موفقیت با چالش‌هایی روبه‌رو است.

پس از المپیک پاریس و در پی انتقادهای بیرانوند از عملکرد کادر فنی تیم ملی در این بازی‌ها فدراسیون تیراندازی به تغییراتی در کادر فنی تیم روی آورد و علی افسری را به‌عنوان سرمربی اهداف پروازی انتخاب کرد. افسری نزدیک به دو سال هدایت این تیم را بر عهده داشت اما حضور او نیز در نهایت نتوانست به نتایج قابل‌توجهی در مهم‌ترین رویدادهای پیش‌رو منجر شود موضوعی که در ادامه بار دیگر تغییر سرمربی را در دستور کار فدراسیون قرار داد و پیام رجایی به عنوان سرمربی تیم ملی اهداف پروازی انتخاب شد.

تیم ملی جای قهر نیست

با آغاز دوباره اردوهای تیم ملی اختلاف بیرانوند با فدراسیون بر سر انتخاب سرمربی بار دیگر به حاشیه‌ای جدی در اهداف پروازی تبدیل شده است. بیرانوند در اعتراض به انتخاب پیام رجایی اردو را تحریم کرده و چند روزی است در تمرینات تیم ملی حضور ندارد. اتفاقی که در فاصله کوتاه باقی‌مانده تا مسابقات قهرمانی جهان می‌تواند روند آماده‌سازی او را تحت تأثیر قرار دهد.

بدون شک بیرانوند با وجود استعداد و تجربه حضور در المپیک هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد ولی باید بداند که تیم ملی متعلق به یک ورزشکار یا مربی خاص نیست و حضور در آن نمی‌تواند به انتخاب سرمربی موردنظر هر ورزشکار گره بخورد. حضور در تیم ملی در کنار توانایی فنی مستلزم رعایت نظم و قوانین تیم نیز است. اختلاف با کادر فنی یا مخالفت با تصمیم فدراسیون به‌خودی‌خود نمی‌تواند توجیهی برای غیبت از اردو باشد به‌ویژه در آستانه رقابتی مهم که فرصت کسب سهمیه المپیک در آن مطرح است.

فدراسیون نباید تماشاگر باشد

در این میان فدراسیون تیراندازی نیز نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر تکرار چنین حاشیه‌هایی باشد. اگر غیبت از اردو در واکنش به اختلاف بر سر انتخاب سرمربی بدون پیگیری و تعیین تکلیف روشن باقی بماند این پیام منتقل می‌شود که قوانین تیم ملی در برابر خواسته‌های شخصی ورزشکاران به‌درستی اجرا نمی‌شود. فدراسیون باید ضمن روشن کردن موضع خود مسئولیت مدیریتی خود را به‌عهده بگیرد و اجازه ندهد استعداد و سابقه یک ورزشکار به عاملی برای نادیده گرفتن مقررات تیم ملی تبدیل شود.