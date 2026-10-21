۳۳۰۰ مترمربع از معابر روستای آبیک سفلی آسفالت شد

شیرین مافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تکمیل پروژه بهسازی معابر روستای آبیک سفلی خبر داد و اظهار کرد: این طرح در قالب تفاهم‌نامه و با مشارکت دهیاری، بنیاد مسکن و خودیاری اهالی اجرا شده است.

وی با قدردانی از همراهی مردم، رئیس و اعضای شورای اسلامی و دهیاری آبیک سفلی افزود: مشارکت اهالی در اجرای طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه روستایی دارد و همکاری میان مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه تحقق پروژه‌های مورد نیاز روستاها را فراهم کند.

بخشدار مرکزی آبیک با اشاره به اهمیت بهسازی معابر روستایی گفت: اجرای پروژه‌های زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت علاوه بر بهبود وضعیت تردد، به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و ساماندهی فضای عمومی روستا کمک می‌کند؛ ازاین‌رو، شناسایی نیازهای محلی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی باید با توجه به مطالبات اهالی دنبال شود.

مافی ادامه داد: تجربه اجرای طرح‌هایی با مشارکت مردم نشان می‌دهد همراهی اهالی، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. تقویت این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های محلی، از رویکردهای مهم در پیگیری عمران و آبادانی روستاهای بخش مرکزی است.

وی در پایان با قدردانی از مشارکت اهالی آبیک سفلی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مردم و مجموعه‌های مسئول، زمینه اجرای طرح‌های عمرانی و رفع نیازهای زیرساختی دیگر روستاهای بخش نیز فراهم شود.